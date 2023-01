Os incómodos 'me gusta' nas redes sociais do desaparecido Libasse Guèye

A desaparición de Libasse Guèye pasou co paso dos días a ser todo un 'Expediente X' sen resolver no Pontevedra Club de Fútbol.

O extremo senegalés marchou de vacacións co bo sabor de boca que deixou a súa primeira titularidade da tempada ao lograr os dous goles que supuxeron o triunfo en Copa do Rei da granates fronte ao Tenerife de Segunda División, pero segue sen reincoporarse á disciplina do primeiro plantel.

Esperábaselle o día 29 de decembro no regreso ao traballo do equipo tras uns días de descanso, pero Guèye non se presentou, e desde entón encadea incomparecencias que lle fixeron perder mesmo un duelo que lle podía servir de maior escaparate como o desta semana fronte a unha Primeira División como o Mallorca, no que apuntaba a poder repetir presenza no once inicial.

Á espera de ter máis noticias sobre o seu paradoiro e as súas intencións, e tamén de saber como procederá o Pontevedra no caso de que se reincorpore debido á grave infracción na súa relación laboral, a súa actitude non deixa de ser desconcertante e ata incómoda.

O futbolista senegalés, recentemente elixido como o mellor sub-23 do seu país, deu sinais de vida nas súas redes sociais interactuando con diversas publicacións, entre elas dándolle a 'me gusta' a dúas publicacións do perfil oficial de Twitter do Pontevedra Club de Fútbol, unha relativa ao primeiro adestramento post-do Nadal e outra co anuncio da fichaxe de Derik Osede, este mesmo mércores 4 de xaneiro.

OFICIAL | @derikosede asina como novo xogador do Pontevedra CF



O canterán do Real Madrid encontrábase sen equipo e adestrando co primeiro equipo do Pontevedra dende o comezo da tempada #IzandoVelas #HaiQueRoelo pic.twitter.com/mhBy1cyxb0 — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) January 4, 2023

Unha actitude difícil de entender salvo que pretenda simplemente forzar a súa saída do club, ao estar descontento coa participación que ata a data tivo sobre o terreo de xogo.

Neste último sentido cabe lembrar que Libasse Guèye participou ata a data en 12 partidos de liga, saíndo sempre desde o banco de suplentes, cun total de 262 minutos acumulados, ao que se engaden 68 máis do partido de Copa contra o Tenerife.