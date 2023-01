O Mallorca esperta o Pontevedra do soño copeiro na prórroga (0-2)

Partido de Copa do Rei entre Pontevedra e Mallorca en Pasarón © Mónica Patxot Antonio Fernández e Javier Aguirre, adestradores do Pontevedra CF e do RCD Mallorca, saúdanse © Mónica Patxot Partido de Copa do Rei entre Pontevedra e Mallorca en Pasarón © Mónica Patxot Público no partido de Copa do Rei entre Pontevedra e Mallorca en Pasarón © Mónica Patxot Partido de Copa do Rei entre Pontevedra e Mallorca en Pasarón © Mónica Patxot Xogadores do Pontevedra antes de iniciar a prórroga contra o Mallorca en Pasarón © Mónica Patxot Partido de Copa do Rei entre Pontevedra e Mallorca en Pasarón © Mónica Patxot Os xogadores do Pontevedra amosaron o seu agradecemento á afección © Mónica Patxot

O Mallorca espertou do soño de Copa do Rei ao Pontevedra CF nos dezaseisavos de final. A afección cumpriu, ofrecendo a mellor entrada do ano nun Pasarón abarrotado, e os xogadores tamén, pelexando durante os 90 minutos e durante toda a prórroga ante todo unha Primeira División que aproveitou o cansazo rival para sentenciar cos goles de Muriqi e Abdón.

Custoulle aos de Javier Aguirre combater contra os granates a pesar de iniciar o encontro con dúas claras ocasións nada máis comezar, pero aos poucos o Pontevedra foi collendo ritmo e protagonizando algunha chegada con Martín Diz e Oier Calvillo por banda dereita. Provocou precisamente o '11' unha falta lateral un tanto perigosa que desbaratou a defensa balear, pero en segunda xogada apareceu Álex González que golpeou aínda que sen coller portería.

Replicó ao momento o Mallorca, moi intenso na presión e provocando os erros nunha defensa pontevedresa que estaba a ter moito traballo. Probou sorte Ruíz de Galarreta desde fóra da área cun potente disparo que se foi fóra por moi pouco e posteriormente Cufré, que a punto estivo de chegar a un pase da morte de Kadewere, que se fixo cun mal despexe de Luís Martínez e provocou a mellor ocasión do partido.

Custáballe armar o xogo aos de Antonio Fernández, superados polas anticipacións do os visitantes cada vez que se facían co esférico. Con todo, a pesar da intensidade dos mallorquinos, o Pontevedra tamén gozaba de chegadas e conseguía poñer en aprietos, por fin, a Greif tras unha xogada de estratexia.

Sacaron en curto unha falta os granates, que se fixeron desta forma coa súa posesión máis longa ata o momento. Despexou como puido a defensa balear e o balón quedou morto na área, onde apareceu Oier Calvillo para ceder a Martín Diz e que este armase a súa perna para xutar demasiado centrado e fácil para o gardameta.

O Pontevedra víase superado por Amath en banda dereita e os disparos de Grenier desde a media lúa, pero de cando en vez asomaba en portería contraria con centros perigosos que poñían en pé á afección granate.

Os de Antonio Fernández saíron como un auténtico ciclón dos vestiarios. Nada máis sacar de centro tívoa Bakero e acto seguido Miguel Román, cabeceando un córner entre os tres paus que Greif bloqueaba cun auténtico paradón co que evitaba o primeiro gol do Pontevedra.

Tívoa tamén no Mallorca pola banda esquerda e co recentemente ingresado Kang In Le, que centraba ao segundo pau cara a Giovanni González, este cedía a Amath Ndiaye e Álvaro Cortés estirábase para desbaratar a ocasión rival.

A segunda metade estaba a ser vibrante en ambas as porterías aínda que ningún equipo fose capaz de abrir a lata, Masogo e Miguel Román tentábano para o Pontevedra, e Grenier para o Mallorca cunha falta directa que a nivel de chan detiña o gardameta granate.

Pasaban os minutos e o gol seguía sen chegar, aínda que eran os de Antonio os que sacaban garra e demostraban ser un óso duro de roer facéndose co control case total do encontro con Rufo e Charles como referencias arriba e enviando os balóns cara a eles.

Pero o Mallorca tamén buscaba o seu premio cunha boa combinación entre Maffeo e Kan In Le que acabou nun remate de Muriqi e o paradón de Álvaro Cortés.

Alcanzábase a recta final do tempo regulamentario e chegou o debut de Derik Osede coa elástica granate, previo a outra clarísima ocasión de Álex González que remataba desde dentro da área á beira dereito da portería.

E tras innumerables oportunidades e co 0-0 en marcador chegou o final da segunda parte, dando paso a unha prórroga que antollaba estar marcada polo cansazo.

Con todo saíu o Mallorca deste breve descanso, asediando a portería granate polo menos nos primeiros minutos de xogo cunha clara ocasión do xaponés e outra de Prats que deu no corpo de Charles e foise pola liña de fondo.

Fixo valer a súa condición de equipo de Primeira División o cadro de Javier Aguirre cando se alcanzou o minuto seis, Kang In Le aproveitou un erro na saída de Seoane, cedeu a Muriqui e este enviou ao segundo pau onde apareceu Abdón sen oposición para enviar o balón ao interior da rede.

Co 0-1 tocaba remar ao contraxeito. O Mallorca aproveitaba calquera instante para rascar uns segundos e o Pontevedra abría espazos en busca dun gol que estaba a ser misión imposible.

Chegou, con todo, o segundo tanto dos visitantes tras un córner a favor do Pontevedra. Contragolpe de libro cara a Muriqi, que recibiu no medio do campo, cedeu a Abdón, que se plantou diante de Álvaro Cortés e, co porteiro xa vencido, devolveu ao '9' para que asegurase a vitoria.

A pesar do resultado o Pontevedra non deixaba de tentalo e puido, con Charles, reducir distancias. O brasileiro, un tanto escorado, chegou a área rival e puido ceder a Rufo ao segundo pau, pero optou por xutar e Greif detivo.

Na segunda parte da prórroga os granates seguiron pelexando con máis corazón que cabeza e demostraron saber sufrir e pelexar arroupados pola súa afección aínda que o soño copeiro chegara o seu fin.

PONTEVEDRA CF (0): Álvaro Cortés, Samu Araújo (Rufo, min. 56), Churre, Miguel Román (min. 105, Valen), David Soto, Álex González, Oier Calvillo (Diego Seoane (min. 65), Martín Diz (Brais Abelenda, min. 56), Masogo (Derik Osede, min. 88), Bakero (Charles, min. 65) e Luís Martínez.

RCD MALLORCA (2): Greif, Giovanni González (Pablo Maffeo, min. 76), F. Russo, Copete, B. Cufré, Ruíz de Galarreta (Rodrigo Battaglia, min. 90), Grenier (Muriqui, min. 82), Amath (Abdón, min. 65), Kadewere (Kang In Le, min. 45) e Anxo (Dani Rodríguez, min. 65).

Goles: 0-1, min. 96, Abdón; 0-2, min. 104, Muriqi.

Árbitro: Carlos Del Cerro Grande acompañado por Guadalupe Porras Ayuso e Gonzalo García González nas bandas. O cuarto árbitro foi Jaime Ruiz Álvarez.

Incidencias: Partido de dezaseisavos de Copa do Rei entre o Pontevedra CF e o Mallorca no Estadio Municipal de Pasarón ante aproximadamente 10.500 persoas.