Caso Guèye: A FIFA contempla sancións de ata 6 meses sen xogar por romper unilateralmente un contrato sen causa xustificada

Pasan os días e o caso de Libasse Guèye levanta cada vez máis bochas no Pontevedra Club de Fútbol co futbolista senegalés acumulando incomparecencias desde o pasado 29 de decembro, data na que tiña que reincorporarse aos adestramento tras o descanso do Nadal.

Guèye recoñeceu este xoves a través do seu perfil de Instagram que "son un xogador de fútbol, para negociar está o meu axente", deixando entrever a súa decisión firme de abandonar o club granate.

Con todo a entidade da Boa Vila ten a tixola polo mango ante a grave infracción do seu xogador. Así se recolle de feito no Regulamento sobre o Estatuto e a Transferencia de Xogadores (RETJ) da Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Segundo esta normativa, na súa versión actualizada en marzo de 2022, "un contrato non pode rescindirse unilateralmente no transcurso dunha tempada".

Non foi así aínda no caso de Guèye, con contrato en vigor, pero no que respecta ao Pontevedra o punto 14 do regulamento deixa claro que "no caso de que exista unha causa xustificada, calquera parte pode rescindir un contrato sen ningún tipo de consecuencias (pago dunha indemnización ou imposición de sancións deportivas)". Pero, que se considera como causa xustificada? o RETJ explícao como "calquera conduta abusiva dunha parte que teña como obxectivo forzar á súa contraparte a rescindir un contrato ou modificar os termos deste". Unha descrición que encaixa perfectamente co que está a suceder no casa granate co mozo senegalés.

Guèye recoñeceu a intención de que o seu representante negocie a rescisión, e é que de producirse esta de maneira unilateral o futbolista pode expoñerse a unha sanción de ata seis meses, segundo recolle a normativa da FIFA. Así, no seu punto 17.3 reflicte que "ademais da obrigación de pago dunha indemnización, deberán impoñerse sancións deportivas a un xogador que rescinda un contrato durante o período protexido. A sanción consistirá nunha restrición de catro meses na súa elixibilidade para xogar en calquera partido oficial. No caso de circunstancias agravantes, a restrición será de seis meses".

Neste castigo non contaría durante o período estival, o que a faría mesmo máis dura.

A FIFA ademais ten a potestade de castigar a calquera persoa que induza á rescisión dun contrato con finalidade de facilitar a transferencia do xogador ou á entidade que asine a un xogador nesta situación, xa que "debe supoñerse, a menos que se demostre o contrario, que calquera club que asina un contrato cun xogador profesional que rescindise o seu contrato sen causa xustificada induciu ao xogador profesional á rescisión do contrato". Esta sanción "consistirá en prohibir ao club a inscrición de novos xogadores, tanto no ámbito nacional como no internacional, durante dous períodos de inscrición completos e consecutivos".

Termos moi duros que deixan unha única solución para Libasse Guèye e o Pontevedra, a de buscar un punto de encontro.

Cabe lembrar que o mozo senegalés ten contrato co club granate ata final de tempada, con opción a un segundo ano que, agora mesmo, parece imposible que se chegue a dar.