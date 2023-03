Señor e o 'caso Guèye': "Comentáronme que está aquí e pode estar á miña disposición"

O Pontevedra CF reencontrouse coa vitoria este sábado en Pasaron no que foi o debut de Juan Señor como adestrador no templo granate. Contento pola actuación dos seus xogadores e polo "esforzo titánico", insiste en que, a pesar do sufrimento, "o equipo deu un exemplo máis de capacidade de sacrificio e compromiso absoluto".

"Aínda que nos puxemos 1-0 sufrimos moito posteriormente, pero esta vez si que tivemos un premio que o traballamos moito e foi merecido", recoñeceu o técnico á vez que espera que "nos axude a recuperar a autoestima".

E é que nos plans de Juan Señor non estaba perder ante o Algeciras e "a inxección de moral era gañar por encima de todo". Pero non só conseguir os tres puntos, senón da forma en que se fixo, sufrindo até o último minuto. "Démoslle unha alegría -á afección- despois de varias xornadas, xúntanse moitos datos positivos para ir nesa liña e darlle un valor enorme a unha vitoria que necesitabamos e que xa buscamos a semana pasada", recalcou.

Sinalou tamén que "conto con absolutamente todos, tiven que facer cambios que non estaban en ningún dos guións preparados porque considerei que había que volver dunha maneira coherente até o partido que fixeramos até o minuto 70. Estabamos a xogarnos moito e tiñamos que protexer o que conseguiramos e que non nos ocorrese como o resto da tempada".

Nese sentido, ao adestrador preguntóuselle en relación ao caso Libasse Guèye, que desapareceu do mapa despois de Nadal pero foi visto nas bancadas de Pasarón gozando coa vitoria do Pontevedra deste sábado. "É un xogador con contrato", indicou Juan Señor. "Comentáronme que está aquí e pode estar á miña disposición. Será un xogador máis e benvido a condición de que estea en condicións. Nin o vin, nin o coñezo nin mo presentaron. O luns estarei con el, para min é un máis".