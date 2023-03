Libasse Guèye queda en Pasarón

Rolda de prensa de Libasse Gueye para pedir volver ao equipo despois de dous meses e medio desaparecido © Mónica Patxot

O caso Guèye toca ao seu fin. O cume entre o representante do xogador e a directiva do Pontevedra concluíu a última hora desta tarde de xoves coa decisión de reincorporar ao futbolista senegalés á dinámica do primeiro equipo.

Na reunión ambas as partes analizaron todo o currido e finalmente acordaron o peche do expediente coa imposición da sanción económica proposta polo club.

O comunicado do Pontevedra recolle que "finalizada a reunión entre o axente do xogador Libasse Guèye e a entidade, péchase o expediente coa sanción económica proposta polo club. Ambas as partes desexan pasar páxina e que a reincorporación de Libasse á disciplina do equipo sexa boa para o equipo".

Con esta medida ponse fin a unha semana na que o culebrón Gueye eclipsou a vitoria fronte ao Alxeciras e a transcendencia do encontro previsto para este sábado en Pasarón fronte ao Linares.

Despois de dous meses e medio desaparecido, Libasse Guèye presentouse o sábado en Pasarón para presenciar o partido como un afeccionado máis na bancada de Fondo Sur. O luns reuniuse coa directiva, o martes compareceu en rolda de prensa para pedir perdón e o mércores uniuse aos adestramentos co primeiro equipo. Agora queda por ver como o recibe a afección cando salte ao campo coa camiseta granate posta.

Agora, co expediente xa pechado, o extremo senegalés supón un novo reforzo para o tramo final da tempada na que o Pontevedra soña coa permanencia.