Pablo Dapena pecha o ano como cuarto clasificado no World Bonus da franquía Challenge

Pelexaba polo primeiro posto e o bonus de 30.000 dólares cando as lesións deixáronlle sen poder competir nas últimas carreiras da tempada.

Pablo Dapena pechou finalmente o ano no cuarto posto do ranking World Bonus que outorga a franquía Challenge ao mellor deportista do curso, tras a disputa a fin de semana en Daytona, Estados Unidos, do seu último evento puntuable.

O pontevedrés, que era segundo con 1.000 puntos no momento no que os problemas físicos obrigáronlle a parar, viuse finalmente superado por Patrick Lange (1.325 puntos), Magnus Ditlev (1.080 puntos) e Frederic Funk (1.050 puntos).

A pesar da perda de posicións o lugar outorgalle un bonus de 8.000 dólares de premio, aínda que lonxe dos 30.000 do gañador, os 20.000 do segundo e os 14.000 dólares do terceiro clasificado.

Dapena xa gañara este ranking no ano 2018, aínda que naquela ocasión compartindo premio con Sebastian Kienle.

Pola súa banda en categoría feminina a vencedora do ranking foi a alemá Anne Haug.

Tras anunciar que poñía fin á súa tempada a comezos de outubro e despois un período de descanso e recuperación, Pablo Dapena afronta agora os primeiros pasos dunha nova pretempada co obxectivo de chegar en perfectas condicións físicas ás primeiras competicións de 2022.