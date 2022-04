Pablo Dapena, pretempada tardía en Lanzarote coa vista posta en xuño: "Non foi un inverno sinxelo, pero mereceu a pena"

"Non foi un inverno sinxelo, nin moito menos, pero mereceu a pena e moito", sinalaba recentemente Pablo Dapena nas súas redes sociais desde a concentración iniciada a modo de pretemporada tardía. O triatleta pontevedrés, que atrasou o seu inicio de ano para centrarse na familia tras ser pai, recoñecía que "é hora de darlle a volta á tortilla" co obxectivo de recuperar "a esencia, a motivación e as ganas de superarse".

Dapena estableceuse no complexo Sands Beach de Lanzarote desde o 28 de marzo, acompañado da súa familia, para afinar a súa posta a punto de cara a unha tempada que iniciará no mes de xuño.

"É bastante máis tarde que outros anos, pero a situación é a que foi e non imos pedir máis", sinala a PontevedraViva o campión do Mundo de tríatlon de longa distancia gozando desta nova fase. "Antes viña a Lanzarote coa xente do centro de tecnificación e agora veño coa familia e sinceramente igual este sitio gózalo máis coa familia", asegura.

Aínda que as sesións son habitualmente en solitario, segue a machada a programación establecida polo seu novo adestrador, o neozelandés Dan Plews, coa vista posta nas primeiras carreiras importantes do seu calendario de 2022, que serán o Challenge Gdansk o 19 de xuño e o Campionato de Europa 70.3 de Elsinore o 26 do mesmo mes, competición na que "fun terceiro hai uns anos e vai ser complicado agora co nivel que hai revalidar podio pero imos tentalo".

Antes, para chegar a ton, planea probarse nunha travesía a nado en Lanzarote e nun tríatlon olímpico en Mallorca o 28 de maio, que coincidirá coa concentración prevista na illa balear polo seu equipo, o Team BMC.

En canto ao resto da tempada aparece marcado en vermello o Campionato do Mundo ITU de Tríatlon de Longa Distancia, que se celebrará en Samorin (Eslovaquia) o 21 de agosto nun formato máis reducido do habitual nos últimos anos cun percorrido de 2.000 metros de natación, 80 quilómetros de ciclismo e 18 quilómetros de carreira a pé, moi diferente á distancia Ironman de 2021 en Almere (3,8 quilómetros de natación, 180 en bicicleta e 42 a pé). "Haberá que reconverterse a rápido", sinala respecto diso Dapena.

Outras citas nas que espera participar, aínda que pendente do seu ranking, son as carreiras da PTO en Edmonton (23-24 de xullo) ou Dallas (17-18 de setembro), ademais de valorar se participar no Europeo que terá lugar en Bilbao (17-24 de setembro) ou no Challenge Budva (25 de setembro).

O que é seguro é que o pontevedrés non pelexará este ano polo World Bonus que reparte Challenge porque "non dan os números" ao ter planificado como moito tres aparicións nas carreiras da franquía, incluíndo o 15 de outubro o Challenge Peguera de Mallorca.