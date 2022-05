Pablo Dapena reaparece cun sólido triunfo no Mallorca Olympic Triathlon

Pablo Dapena está de volta... E de que forma! O triatleta pontevedrés regresou á competición tras nove meses fóra de combate cun sólido triunfo na décima edición do Mallorca Olympic Triathlon disputado este sábado na illa balear.

O campión do mundo de Longa Distancia en 2018 impúxose con autoridade na proba poñendo o colofón a unha concentración que estaba a facer en Mallorca co seu equipo, o BMC Prol Triathlon.

Dapena completou os 1.500 metros do tramo a nado nun tempo de 16:11, a 1:12 do seu perseguidor Joan Wager e do seu compañeiro de equipo, Patrick Nillson.

Nos 40 quilómetros de ciclismo, o pontevedrés mantivo un moi bo ritmo para manterse líder en solitario; Wager recortou distancias, pero sen chegar a alcanzalo, entrando a 1:01; e a 2:20 chegaron os perseguidores máis próximos compostos por un trío formado por Nilsson, Andoni Pol e Guillem Adoitar.

Chegaba a hora da verdade cos 10 quilómetros de carreira a pé, onde Dapena realizou o mellor parcial do Mallorca Olympic Triathlon cun tempo de 28:20 para atravesar a línea de meta en 1:42:22, a 1:58 de Wager e a 3:19 de Nilsson.

En categoría feminina o podio o formaron as locais Ana Soler con 2:13:17, superando en 3:20 a Adriana Andreu. Terceira foi Mariña Grosso a máis de 8 minutos