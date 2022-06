Remontada épica e terceiro posto para Pablo Dapena no Europeo Ironman 70.3 de Elsinore

O regreso á competición de Pablo Dapena está a ser en grao sumo épico. Despois de conseguir dous sólidos triunfos no Mallorca Olympic Triathlon e no Challenge de Gdansk, volveu colgar medalla aínda que, esta vez, a de bronce, e nunha das probas esixentes da tempada, o Europeo Ironman 70.3 que se celebrou este domingo en Elsinore.

Pero para conseguir a medalla de bronce, Dapena tivo que pelexar contra vento e marea e remontar en varias ocasións. De feito, ao pasar polo quilómetro 45 do tramo ciclista descendera á undécima praza.

O pontevedrés saíu da auga en terceira posición cun tempo de 22:02, pero tomou a dianteira na transición aínda que seguido moi de preto polo alemán Lennart Sievers, e dos daneses Miki Taagholt e Daniel Baekkagard.

Chegou o tramo ciclista onde Pablo foi incapaz de manter o ritmo de Taagholt, Baekkagard e do tamén danés Thor Bendix, que completaba nese momento o top3.

Dapena conseguiu enganchar a un pelotón formado por 10 triatletas e seguiu con eles durante toda a carreira ciclista, oscilando entre a décima e a undécima praza.

Pero a partir do paso pola T2 o pontevedrés pelexou por abrirse oco entre os seus opoñentes e ascendeu ao posto oito, pisando, iso si, os talóns ao alemán Fabian Reuter e ao danés Alexander Mundt.

Pablo deixou a bicicleta e púxose as zapatillas de correr, aumentando o ritmo e remontando aos poucos a todo o que se lle poñía por diante. As opcións de medalla non estaban perdidas e seguiu remando ao contraxeito ata meterse no Top 4 á chegada polo quilómetro 6,3 e non saír de aí. Nese momento, Bendix (terceiro) levaba unha vantaxe de case dous minutos sobre o español.

Pero Dapena seguiu intratable e empezou a presionar ao danés, que vía como as súas opcións de medalla empezaban a perigar, sobre todo cando, tras o paso polo quilómetro 14,5, o de Pontevedra adiantábao para asentarse na terceira praza e non saír de aí.

De feito, a Bendix empezou a facerlle efecto o cansazo e descendeu ata a quinta praza. Mentres, Dapena alcanzaba a meta en terceira posición, só por detrás dos daneses Baekkagard e Taagholt.

O primeiro chanzo do podio foi para Daniel Baekkagard (3:40:11), o segundo para Miki Taagholt (3:42:12) e o terceiro para Pablo Dapena (3:44:25). Cuarto foi o holandés Youri Keulen (3:45:07) e quinto o danés Thor Bendix (3:45:31).

Con esta posición, Pablo Dapena repite o podio conseguido hai tres anos nesta mesma proba, onde Gómez Noya foi segundo.