Gómez Noya e Dapena súbense ao segundo e terceiro chanzo do podio do Europeo Ironman 70.3

O Europeo Ironman 70.3 disputouse durante a mañá deste domingo na cidade danesa de Einshore e os dous triatletas pontevedreses finalizaron no podio. Por unha banda, Javi Gómez Noya cruzou a liña de meta a tan só once segundos do primeiro, o belga Rodolphe Von Berg, e, por outra, Pablo Dapena seguiulle conseguindo unha merecida terceira praza. O equipo de triatletas españois completábano Eneko Llanos, Vicenç Castella e Ana Noguera.

A proba comezaba pouco despois das 8:30 cos 1900 metros a nado, onde o galego foi o máis rápido, saíndo na cabeza de carreira xunto a Pablo Dapena. Llanos saíu preto dun minuto e medio despois (1:28) na décima quinta posición.

Despois da transición, no traxecto ciclista, o danés Miki Taagholt púxose, rapidamente, na cabeza, deixando atrás (a 1:05 no quilómetro 18) ao grupo de sete homes no que se atopaban os dous pontevedreses. Con todo, no último tramo, o belga remontou posicións ata chegar en primeiro lugar á segunda transición, seguido por Florian Angert e Taagholt. Baixábanse Gómez Noya e Dapena da bicicleta en sétima e novena posición, respectivamente, a catro segundos un do outro.

A partir dese momento comezou o espectáculo protagonizado polos dous triatletas galegos. Por unha banda, Noya comezou a recortar distancias, sobre todo, con respecto a Von Berg, poñéndose a só 22 segundos del a falta de tres quilómetros para o final. Igualmente, Dapena conseguiu asegurarse o bronce ao avantaxar a Patrick Nilson en 1:35.

Finalmente, Javi Gómez Noya fíxose co título de subcampeón de Europa cun tempo de 3:39:42 e Dapena colgouse o bronce do pescozo ao completar o percorrido en 3:40:59.