Mario Mola, prata nas Series Mundiais en Montreal e Gómez Noya quédase fóra do podio

Javi Gómez Noya non tivo o sábado o seu mellor día. Despois do triunfo a pasada semana en Dinamarca no Ironman 70.3, o pontevedrés quedou fóra do podio na proba das Series Mundiais disputada en Montreal. Bastante máis sorte tivo o tamén español Mario Mola, que, como preveu Noya fai uns días, conseguiu cruzar a liña de meta entre os primeiros.

A lista de triatletas españois completárona Fernando Alarza, que finalizou sexto, e Antonio Serrat (décimo quinto), no grupo masculino, e Carolina Routier (décima sétima), no feminino. Todos viaxaron á cidade canadense para competir na proba de distancia sprint, é dicir, 750 metros a nado, 20 quilómetros en bicicleta e, finalmente, 5 quilómetros de carreira a pé.

Henri Schoeman foi o máis rápido no primeiro tramo, con Richard Varga seguíndolle moi de preto. Pola súa banda, o galego saíu sétimo da auga, con Mola, que conseguiu recortar distancias ao longo do mesmo, por detrás del, na décima cuarta praza.

A continuación, durante os primeiros quilómetros da proba de ciclismo, produciuse unha reorganización, sendo eliminado das medallas o surafricano, líder ata ese momento. A competición chegou moi igualada á segunda transición, xa que 30 homes comezaban a última parte con opcións. Os españois facíano en postos intermedios.

Non tardou demasiado en poñerse na cabeza o belga Richard Murray, seguido polo belga Jelle Geens e Blummenfelt. Con todo, a falta de tres quilómetros e medio para o final, Mola toma as rendas e aumenta as súas posibilidades de meterse no podio. Finalmente, despois dos últimos metros baixo a choiva torrencial, o español finaliza en segunda posición (53:50) e volve meterse de cheo na loita polo Mundial 2019. Con todo, un minuto e medio a maiores fixo que Gómez Noya chegase a meta algo máis tarde. Fíxoo en novena posición e cun tempo de 54:24. O ouro foi para Geens e o podio o completou o canadiense Tyler Mislawchuk.

