Tere Abelleira: "Pontevedra es campeona del mundo y hay que celebrarlo"

Pontevedra rende homenaxe a Tere Abelleira © Mónica Patxot

A campioa do mundo coa selección española de fútbol, a pontevedresa Teresa Abelleira recibiu este xoves a homenaxe da súa cidade nun acto organizado polo Concello no Pazo de Mugartegui e ao que asistiron multitude de veciños que abarrotaron a Praza dá Pedreira.

"No me imaginaba esto, para nada" admitiu unha emocionada Tere Abelleira "está siendo un día súper bonito, súper emocionante al lado de mi familia. Es un día súper feliz", engadiu.

Coa voz crebada pola emoción e "conteniendo la lagrimilla" a futbolista dirixiuse á cidadanía nun discurso no que agradeceu "el cariño que recibí en la otra parte del mundo".

"Ya cuando veía los vídeos desde Nueva Zelanda y Australia con la gente en la calle se me ponía la piel de gallina", explicou a futbolista.

"Este recibimiento de hoy es algo que no imaginas nunca y estoy súper agradecida a cada uno de los pontevedreses y pontevedresas, gallegos y gallegas. Gracias por dedicarme un poquito de vuestro tiempo. Pontevedra es campeona del mundo y hay que celebrarlo", manifestou.

Ao seu lado o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores destacou que a consecución do campionato do mundo "foi un éxito histórico e que o faga unha pontevedresa que se formou aquí nos equipos de base é máis orgullo" e recalcou que a Boa Vila atesoura "figuras internacionais en todos os deportes". Tamén significou o "paso adiante importante" que supón que sexa un equipo de mulleres porque "vai ser un antes e un despois para o deporte feminino".

Neste sentido, Teresa Abelleira comentou que "no me lo tomo como una responsabilidad" o feito de ser unha referencia no deporte "me lo tomo como un orgullo por formar parte de este cambio, de este proceso" e lembrou "a las que abrieron camino".

"Esto será un punto de inflexión para las más pequeñas, para que vean que una niña puede ser campeona del mundo" engadiu antes de abandonar a recepción oficial para atender a gran número de nenas e nenos que estaban a esperar para facerse unha foto con ela.