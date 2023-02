O Goberno central anuncia obras de mellora da N-541 que incluirán o lugar onde caeu o autobús ao Lérez

O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, anunciou o investimento de 4 millóns de euros na conservación da estrada N-541, a vía na que tivo lugar o accidente mortal de autobús en Noiteboa, no que morreron sete persoas.

Estas obras do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana abarcan 17 quilómetros e afectan maioritariamente ao concello de Foracei pero tamén inclúen o lugar da parroquia de Pedre onde caeu o autobús ao río Lérez, no municipio de Cerdedo-Cotobade.

En declaracións aos medios no municipio lucense de Láncara, Miñones destacou este xoves que o Goberno central ha batido "récords" de investimento na restauración das estradas na provincia de Pontevedra, porque era onde "máis necesidades" tíñanse.

Miñones indicou que esa partida estaba comprometida con anterioridade e que se encargou o proxecto coa previsión de que se poida ter aprobado o proxecto e realizar a licitación antes de final de xuño e as obras no verán.

Por mor deste suceso, sete alcaldes encabezados polo de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, subscribiron o coñecido como 'Pacto de Pedre'. Precisamente este xoves Cubela pedía unha aclaración ao delegado do Goberno para que confirmase se estas obras afectaban o lugar do accidente do autobús e declaraba que "alegrámonos de que se actúe en Forcarei, pero as necesidades da N-541 van moito máis alá" polo que volveu a reclamar "unha reforma integral para toda a N-541".

"É unha estrada maldita na que se acumulan accidéntesvos e as vítimas. Esiximos seriedade, esiximos unha actuación integral", insistiu.

Desde a Agrupación socialista de Cerdedo-Cotobade pedíronlle a Jorge Cubela "que deixe as cores políticas a un lado" que tamén esixa á Xunta de Galicia e ao Ministerio de Transportes que solucionen os "problemas de escorrentía que a estrada autonómica PO-230 está a producir na N-541", algo que rexeitou o rexedor de Cerdedo-Cotobade, "que unha vez mais pon por diante os intereses do seu partido á seguridade veciñal".

"A reforma da intersección da estrada de Serrapio coa nacional foi proxectada, executada e recepcionada fai 6 anos polo Ministerio de Fomento que dirixía Ana Pastor e as obras que posteriormente levou a cabo á Xunta de Galicia sólo agravaron o problema por eso", apuntaron os socialistas de Cerdedo-Cotobade.