Fronte común de alcaldes de Pontevedra e Ourense para esixir unha actuación integral na N-541

Alcaldes asinantes do Manifesto de Pedre © Concello de Cerdedo-Cotobade Primeira reunión do foro creado alrededor do Manifiesto de Pedre © Concello de Cerdedo-Cotobade

Sete alcaldes do interior das provincias de Pontevedra e Ourense formaron este mércores unha fronte común para esixir ao Goberno a reforma integral da N-541, lugar do tráxico sinistro do autobús accidentado en Noiteboa.

Este 'Pacto de Pedre', en referencia á localidade na que perderon a vida sete dos pasaxeiros do autocar que se precipitou ao río Lérez, foi impulsado polo alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, moi crítico co estado desta vía.

A el sumáronse os rexedores dos municipios ourensáns de Boborás, Patricia Torres; Beariz, Manuel Prado; Punxín, Manuel Vázquez; Maside, José Manuel Iglesias; O Carballiño, José Fumega; e O Irixo, Manuel Cedeira, que tamén atravesa a N-541.

Na primeira reunión deste foro tamén participaron representantes dos concellos de Ourense e Pontevedra, que optaron por apoiar esta reivindicación pero non asinar o pacto inicialmente para ceder o protagonismo aos municipios do interior.

A única que non asistiu a este encontro, a pesar de ser convidada, foi a alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel, segundo lamentan os impulsores do foro.

"Estamos moi ilusionados porque todos opinamos o mesmo e cremos que esta é a mellor maneira de que se nos escoite e nos atendan en Madrid", sostivo Cubela, que apostou por ser "proactivos e construtivos" e impulsar "políticas de altura".

No foro, lembrou o rexedor de Cerdedo-Cotobade, hai alcaldes "de todas as cores" preocupados polo estado no que se atopa esta estrada nacional "que vertebra gran parte do territorio galego e serve de unión coa Meseta".

A N-541 é unha canle de comunicación "vital" para o interior de Galicia, subliña o alcalde cotobadés, que defende que debe ter un mellor tratamento pola súa importancia "estratéxica" e por soportar un volume de tráfico "inxente".

O manifesto asinado este mércores denuncia que a estrada presenta un nivel de conservación "preocupante" e necesita unha intervención integral que renove por completo a súa capa de rodadura, mellore os accesos aos núcleos poboados e reforce a seguridade viaria.

Entre os seis puntos desta declaración de intencións, os asinantes comprométense a reclamar a reforma da N-541 ante os diferentes organismos do Goberno e a converter este foro nun espazo de reivindicación conxunto na "defensa activa" dos seus territorios.

A este respecto, demandarán a redacción dos proxectos necesarios para dotar á N-541 dun novo pavimento, renovar a sinalización viaria ou crear novas ligazóns con estradas secundarias que, nestes momentos, se atopan illadas desta vía.

Unha das súas primeiras accións será impulsar unha proposición non de lei que recolla a formulación conxunta destes nove concellos e solicitar os apoios dos grupos políticos presentes no Parlamento galego, o Congreso dos Deputados e o Senado.