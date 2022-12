González Formoso avala a Samuel Lago como cartel electoral do PSdeG-PSOE en Cambados

Valentín González Formoso, Samuel Lago e David Regades, en Cambados © PSdeG-PSOE David Regades, Fátima Abal, Samuel Lago e Valentín González Formoso, en Cambados © PSdeG-PSOE

O actual alcalde de Cambados, Samuel Lago, presentou a súa candidatura á fronte do PSdeG-PSOE ás próximas eleccións municipais nun acto público celebrado despois da asemblea local onde se formalizaba a designación. O político local estivo acompañado polo secretario xeral de Galicia, Valentín González Formoso, e o secretario provincial, David Regades.

O candidato agradeceu o apoio recibido de Fátima Abal na alcaldía, a súa predecesora na alcaldía, que tamén estaba presente no acto, para avanzar que o seu principal reto será romper co bloqueo de Portos de Galicia reivindicando a chaira do Mercado, o salón de Peña e o Paseo da Calzada como espazos do pobo. "Non son nin de Portos, nin de Rueda, nin de Feijóo", afirmou na súa intervención apostando por un municipio para a xente.

"Son de Cambados antes que do PSOE", expuxo en relación coas disputas con Costas do Estado, ao mesmo tempo que reivindicaba as obras acometidas nos últimos tempos nas prazas de San Gregorio e Xuventude e, en breve, en Fefiñáns, entre outras actuacións.

Pola súa banda, Valentín García Formoso destacou a forza da formación socialista en toda a comarca de Arousa lembrando que gobernar cinco de nove municipios "é un indicador de calidade". Apoiou a actitude reivindicativa de Samuel Lago fronte a Costas do Estado e Portos de Galicia, para tamén marcarse como obxectivo que o "mundo municipal volva ter unha maioría representada polo PSdeG" nos próximos comicios coa vista posta na recuperación da Xunta de Galicia.