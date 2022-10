'Namórate de ti' chega a Cambados para impulsar a autoestima das mulleres a través da fotografía

Inauguración da exposición 'Namórate de ti' en Pontevedra © Mónica Patxot Cartel do obradoiro 'Namórate de ti' en Cambados © Concello de Cambados

As mulleres de Cambados teñen a posibilidade de formar parte do proxecto 'Namórate de ti', que se pon en marcha no municipio a través da concellería de Igualdade que dirixe Fátima Abal. Trátase dunha proposta desenvolvida xa noutros concellos con notable éxito de participación e que busca promover a autoestima e o empoderamento das mulleres a través dun obradoiro fotográfico.

Está aberto a todas as mulleres e, especialmente, a aquelas en situación de vulnerabilidade por atoparse en situación de desmpleo, en perigo de exclusión social ou por ser vítimas de violencia de xénero ou situacións similares. A proposta, segundo explicaron as súas promotoras Patricia Maquieira e Tegra Gómez na presentación, onde estiveron acompañadas polo alcalde Samuel Lago, é desenvolver catro sesións nas que se combinan dinámicas individuais e colectivas co obxectivo de analizar etiquetas impostas para quitalas, espíndose intelectual e fisicamente coa proposta de mostrar as posibilidades de cada unha das participantes.

As sesións conclúen con realización de fotografías en branco e negro nas que as participantes se sintan cómodas. Despois deberán seleccionar dúas imaxes para realizar unha exposición chea de simbolismo, eliminando os estigmas sociais impostos.

As sesións, de carácter gratuíto, realizaranse os días 18, 19, 25 e 26 de outubro na Casa da Calzada (Exposalnés) en horario de 17 a 20 horas. O prazo de inscrición atópase aberto e debe realizarse a través do correo prensa@cambados.es