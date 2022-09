Nené Barral, no banco por contrabando 21 anos despois da súa detención

Nené Barral, á súa chegada á Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot Acusados da rede de contrabando de tabaco presuntamente liderada por Nené Barral © Mónica Patxot Acusados da rede de contrabando de tabaco presuntamente liderada por Nené Barral © Mónica Patxot Nené Barral e Carmen Ventoso, á súa chegada á Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot Avogados defensores. En primeiro plano, José Luis Gutiérrez Aranguren © Mónica Patxot Feliciano Barral, co seu avogado © Mónica Patxot

O 14 de maio de 2001, José Ramón Barral Martínez, popularmente coñecido como Nené e entón alcalde de Ribadumia, saía esposado do seu chalé de As Sinas (Vilanova de Arousa). O Servizo de Vixilancia Aduaneira atribuíalle un delito de contrabando e un alixo de 400.000 paquetes de tabaco Magnum especial intervidas dous días antes en catro contedores no porto de Vigo. Máis de 21 anos despois, finalmente, este venres sentouse no banco dos acusados para render contas por eses feitos.

Eran as 9.15 horas da mañá deste venres cando Nené chegaba á Audiencia Provincial de Pontevedra. Entraba nun edificio xudicial no que se enfronta a unha petición de 10 anos de cárcere e o pago de 15 millóns de euros de multa por uns feitos que, máis de dúas décadas antes, provocaron a súa dimisión como alcalde de Ribadumia.

A primeira sesión do xuízo celebrouse na sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra cun Nené Barral xa octoxenario e centrada nas cuestións previas presentadas polos avogados, pero o xuízo en si non comezou e o ex alcalde non chegou a declarar.

Ese momento terá que esperar, polo menos, ata o 15 de decembro. A presidenta do tribunal que lle xulga, Nélida Cid, citou ás partes para ese día porque na sesión deste venres presentáronse unhas cuestións previas que considera que deben resolver antes do inicio do resto de sesións e deuse un prazo de dous meses e medio para analizalas e responder.

No caso de que Nélida Cid teña en contan as alegacións dos avogados defensores, ese xuízo nunca chegará a celebrarse, pois, durante máis de tres horas, escoitáronse todo tipo de alegacións que, en ultima instancia, supoñerían a nulidade deste procedemento xudicial. Con todo, o fiscal, Juan Carlos Aladro, e o avogado do Estado opóñense a todas elas e cren que o xuízo debe seguir o seu leito.

Esta causa chega a xuízo con duras críticas a longo prazo instrución xudicial, que se demorou durante 21 anos, entre outras moitas cuestións, por unha serie de comisións rogatorias enviadas a Suíza, Portugal e Holanda.

A tardanza na celebración da vista oral converteu esta causa na máis antiga sen xulgar de España e tamén motivou que tres dos 12 acusados xa falecesen antes de chegar a xuízo. Trátase de A.F.P.M, J.A.F e A.N.S. Dos 12 acusados que deberían comparecer, finalmente só puideron facelo nove.

A avogada de Nené Barral, a vilagarciá Carmen Ventoso considera que este xuízo non pode seguir adiante por tres razóns fundamentais, a primeira, a "incompetencia de xurisdición", pois considera que os feitos non debería instruílos o Xulgado de Instrución de Vilagarcía de Arousa senón a Audiencia Nacional.

A segunda causa que alega é que "non hai delito", pois o delito de contrabando non se chegou a producir, pois os catro contedores de tabaco incautados non chegaron a saír da Zona Franca do porto de Vigo, zona exenta na leis contra o contrabando.

O terceiro motivo que alega é a prescrición, pois "estamos en 2022 e estes feitos ocorreron en 1999". Aínda que foi detido en 2001, o fiscal considera a Barral líder dunha organización integrada por persoas de nacionalidade portuguesa, holandesa, suíza, croata, norteamericana, inglesa e polaca que entre 1996 e 2001 dedicáronse á introdución en España e no territorio da Unión Europea de importantes partidas de labores de tabaco de procedencia extracomunitaria.

Carmen Ventoso foi moi critica coa instrución xudicial do xuíz José Antonio Vázquez Taín e alega vulneracións de dereitos fundamentais e a indefensión do seu cliente nun caso no que ve "subterfugios inaceptables", "tantísimos erros" e un relato que ben podería escribir J.K. Rowilling, autora da saga de Harry Potter.

As cuestións previas do resto de avogados defensores coinciden coas de Ventoso. O letrado do avogado de Barral, Feliciano Barral, tamén acusado, fala de que o escrito de acusación de Juan Carlos Aladro é propio de "un guión cinematográfico".

A autorización xudicial de escoitas telefónicas que durante dous anos picaron máis de 100 teléfonos dunhas 70 persoas, entre eles, o do despacho da Alcaldía de Ribadumia, centrou boa parte das críticas. "Este auto é para enmarcar do que non debe ser un auto de intervención telefónica", sostivo o avogado de Feliciano Barral.

Os avogados defensores dos axentes de Vixilancia Aduaneira e da Garda Civil acusados nesta causa tamén argumentaron que estes feitos non poden ser xulgados por "causa xulgada", porque xa os xulgou e absolveu o Tribunal Supremo polo mesmo delito. O fiscal nega tal circunstancia, pois a causa á que se refiren era por tráfico de haxix e, aínda que serían os mesmos autores, serían distintos feitos.

Aladro rexeitou todas as cuestións previas presentadas polos avogados defensores e defendeu tamén esas escoitas que o resto das partes cuestionan apelando a que se realizaron hai máis de dúas décadas. Os avogados venas "desproporcionadas" e ilegais, pero el sostén que "serían as máis legais segundo os estándares de entón" e que, aínda que "probablemente naquel momento eran excesivas", non pode xulgarse con normas de agora cuestións que ocorreron en 2001.

Ao final da sesión, Nené Barral recoñeceu nun pequeno círculo no corredor da Audiencia pontevedresa que ten problemas de audición que lle impediron seguir todo o que se dixo na sala de vistas.