O novo intento de xulgar a Nené Barral por contrabando e suborno abrirá o ano xudicial

O novo ano xudicial 2023-2024 abrirá este venres 1 de setembro cun dos xuízos máis agardados na Audiencia Provincial de Pontevedra, o que sentará no banco dos acusados a José Ramón Barral Martínez, popularmente coñecido como Nené Barral.

Será a cuarta vez que sentará no banco dos acusados por esta causa no último ano. O xuízo comezou en setembro de 2022 e aprazouse por cuestións previas e volveu sinalarse en abril e xuño de 2023, pero volveu suspenderse a petición das partes.

No caso de que finalmente se celebre a vista oral, poñerá fin á causa xudicial pendente de xuízo máis antiga de España.

O xuízo comezou o outono pasado, pero suspendeuse á espera de resolverse as cuestións previas presentadas polas defensas. Unha vez que avaliou as peticións, a Audiencia decidiu anular todas escóitalas telefónicas que fundamentaban a acusación contra o ex alcalde de Ribadumia.

A anulación destas gravacións supón tamén que se deben desestimar todos os achados e probas que se obtiveron contra os acusados por mor desas escoitas, por iso é polo que os intereses dos acusados recibisen unha boa noticia.

O tribunal anula todas as escoitas que se realizaron desde o 11 de febreiro de 1999, deixando sen contido a acusación, pero a Fiscalía non desistiu da súa acusación e ten intención de solicitar que esa anulación non sexa completa, pois considera que se están anulando tamén escoitas realizadas nunha comunicación aberta que non se rexe polas mesmas restricións de autorizacións xudiciais das conversacións privadas.

Nené Barral está acusado como o líder dunha organización criminal dedicada ao tabaco de contrabando e sentará no banco xunto a outras oito persoas. Aínda que están acusadas doce, tres xa falecesen antes de chegar a xuízo.

Os feitos que chegarán a xuízo motivaron o 14 de maio de 2001 a súa dimisión como alcalde de Ribadumia. Agora, enfróntase a unha petición de 10 anos e medio de cárcere e o pago de 15 millóns de euros de multa polos delitos de asociación ilícita, continuado de contrabando de tabaco e suborno.