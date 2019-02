Absolto Nené Barral e outros 15 acusados na operación Trucarro tras anular as escoitas telefónicas

A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, absolveu os 16 acusados, entre eles o exalcalde de Ribadumia Nené Barral, na coñecida como operación Trucarro, na que se investigou a manipulación da quilometraxe de vehículos de segunda man antes de poñelos á venda nas catro provincias galegas.

O tribunal decretou a nulidade das intervencións telefónicas no trámite de cuestións previas, unha decisión que, tal e como se indica na sentenza, marcou "o devir do procedemento". Os maxistrados sinalan na resolución que a nulidade das escoitas, tal e como sostiveron as acusacións durante o xuízo, "determinou que todas as demais probas estivesen contaminadas ao obterse toda a información por mor delas".

A Audiencia argumenta que a investigación, iniciada en 2008 e levada a cabo polo Xulgado de Instrución número 2 de Santiago de Compostela, partiu da información que a Garda Civil obtivo nunha intervención telefónica acordada polo Xulgado de Instrución número 2 de Lalín. O tribunal salienta que os datos conseguidos nesas primeiras escoitas telefónicas, que son os que deron orixe á operación Trucarro, non constan na causa, á que tampouco se incorporaron "nin os autos que as acordaron nin os oficios policiais que as solicitaron". As defensas dos sospeitosos impugnaron por ese motivo a validez das intervencións.

A Audiencia lembra na resolución que, tal e como decreta o Tribunal Supremo, desde o momento no que se presenta a demanda de nulidade recae nas acusacións, tanto na pública como nas particulares, "a carga de reaccionar e acreditar a lexitimidade das escoitas, ben mediante a achega da documentación ou ben mediante a solicitude ao tribunal para que a solicite". Neste caso, segundo os maxistrados, tanto o fiscal como as acusacións, mantiveron ante a impugnación das escoitas "unha actitude pasiva", pois non trataron "de acreditar a súa lexitimidade unha vez que as impugnou unha das defensas meses antes do comezo do xuízo".

"Tampouco reaccionaron cando a pediron no trámite de cuestións previas, nin días despois cando volveu comezar o xuízo e o tribunal preguntou ás partes se existía algún obstáculo a que se resolvese a nulidade das escoitas solicitada polas defensas", recalcan os xuíces, que sosteñen que "o intento" do Ministerio fiscal de achegar a documentación cando o tribunal xa declarara a nulidade das intervencións é "claramente improcedente por extemporáneo".