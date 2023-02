A causa de 'Nené' Barral dúas décadas sen xulgar, aínda con opcións de pelexar para a Fiscalía

A Fiscalía de Pontevedra non renuncia a pedir a condena de José Ramón Barral Martínez, popularmente coñecido como Nené Barral, pola causa que hai pendente contra el, na que está acusado como o líder dunha organización criminal dedicada ao tabaco de contrabando.

Nas últimas semanas, os intereses da Fiscalía recibiron un revés coa decisión da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra de anular todas as escoitas telefónicas que fundamentaban a acusación contra o ex alcalde de Ribadumia.

A anulación destas gravacións, solicitada pola avogada do ex alcalde, Carmen Ventoso, ao entender que eran ilegais, supón tamén que se deben desestimar todos os achados e probas que se obtiveron contra os acusados por mor desas escoitas.

O tribunal anula todas as escoitas que se realizaron desde o 11 de febreiro de 1999, deixando sen contido a acusación, pero o fiscal xefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, non desiste da súa acusación e, tal e como asegurou este martes, ten intención de solicitar que esa anulación non sexa completa, pois considera que se están anulando tamén escoitas realizadas nunha comunicación aberta que non se rexe polas mesmas restricións de autorizacións xudiciais das conversacións privadas.

Esas conversacións foron interceptadas polos investigadores de forma fortuíta por unha canle aberta de comunicación entre mariñeiros, de modo que desde a Fiscalía pontevedresa enténdese que eran conversacións abertas que, igual que escoitaron os investigadores, podería captar tamén calquera persoa anónima sen relación co ámbito policial ou delincuencial.

Tras captar estas comunicacións, pediuse ao xuíz instrutor, entón José Antonio Vázquez Taín nun xulgado de Vilagarcía, e autorizouse unha escoita que abarcou xa comunicacións pechadas en lugares como o despacho da Alcaldía de Ribadumia, entre outros. O fiscal entende que anular as primeiras non ten sentido.

A Audiencia de Pontevedra deberá fixar agora a data para retomar o xuízo contra 'Nené' Barral e outras oito persoas, suspendido á espera de resolver cuestións previas. Cando se retome o xuízo, previsiblemente en maio, Aladro insistirá en que si se teñan en conta esas conversacións anuladas.

O auto do tribunal tamén estima que se vulnerou o dereito á tutela xudicial efectiva ao incluír nos escritos de acusación uns feitos referidos ao buque Castle Town III que, con todo, non aparecían no auto de transformación en procedemento abreviado deste expediente.

Na causa, a pendente de xuízo máis antiga de España, están acusadas doce persoas, aínda que tres xa falecesen antes de chegar a xuízo. Trátase de A.F.P.M, J.A.F e A.N.S.

Os feitos que chegarán a xuízo motivaron o 14 de maio de 2001 a dimisión de Nené Barral como alcalde de Ribadumia. Agora, enfróntase a unha petición de 10 anos de cárcere e o pago de 15 millóns de euros de multa.