A 'racionalización' do tráfico nas beiras do Lérez, prevista para 2024

Os traballos para a elaboración do novo plan de mobilidade urbana sostible (PMUS) de Pontevedra entran na súa recta final. O goberno municipal, tras completar a fase de exposición pública e participación, prevé aprobar este documento estratéxico este mes de setembro.

Pero para poder facelo, segundo explicou o edil de Mobilidade, Demetrio Gómez, o Concello tivo que fixar nun calendario o cumprimento dos obxectivos que se recollen no PMUS, as "liñas mestras" que rexerán a mobilidade en Pontevedra ata o ano 2035.

Na maior parte destes obxectivos, que teñen un carácter transversal, traballarase durante todos os anos de vixencia do plan, entre eles, manter a cero a mortalidade en accidentes, reducir un 3% o tráfico en cada ámbito da cidade ou reforzar a mobilidade peonil e ciclista.

A este respecto, o PMUS propón aumentar cada ano un 1% os desprazamentos a pé e nun 2% os que se fagan en bicicleta, seguir avanzando no acougado de tráfico ou gañar anualmente 4.000 metros cadrados para estancia peonil ou compartida.

Pero este documento inclúe outras medidas que deben ser abordadas "inmediatamente", destacou o responsable municipal de Mobilidade, "e que non poden esperar" porque deles dependen o establecemento da zona de baixas emisións á que obriga as leis estatais.

Unha das máis rechamantes, polo cambio físico e estético que supoñerá no viario da cidade, é o que o Concello denomina a 'racionalización' do tráfico no ámbito do río Lérez e a ría de Pontevedra, que deberá estar executada no ano 2024.

Aínda que non ofreceu detalles sobre este proxecto, Demetrio Gómez confirmou que neste obxectivo incluiríase a pretendida humanización da Avenida de Bos Aires que, segundo os plans iniciais, iría desde o Ponte dos Tirantes cara á praia fluvial.

Ese mesmo horizonte de 2024 é o que se marca o goberno municipal para abordar a mellora da circulación peonil e ciclista na contorna do Hospital Montecelo. Antes, en 2023, deberá estar realizado o estudo do tráfico e do espazo público de Monte Porreiro.

O resultado deste estudo, segundo Gómez, determinará os proxectos de humanización que se activen para este barrio, o máis populoso de Pontevedra, coa intención de que toda esta zona "teña a mesma calidade de vida ou mesmo máis que ou resto dá cidade".

Para 2025, como límite máximo, quedará a redución do tráfico en Domingo Fontán, especialmente en canto aos vehículos pesados; e para o seguinte exercicio, o final do paseo peonil ata Marín ou a mellora ambiental das marxes do Lérez.

Ese mesmo ano 2026 deberá estar executada, segundo recolle este PMUS, a reordenación e mellora ambiental da contorna dos Gafos que, como detallou o concelleiro do BNG, afectará entre outras ás rúas Ribeira dos Peiraos e Palamios.

Por último, entre os anos 2024 e 2026 deberanse planificar a nova xeración de infraestruturas para Pontevedra, entre as que o Concello incluirá a A-57 ou a Variante de Alba. Deberán ser tratadas nunha reunión da mesa M4, con presenza de todas as administracións.

Todos os obxectivos recolleitos neste PMUS son "moi realistas e están pegados ás necesidades da cidade", subliñou Demetrio Gómez.