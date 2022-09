O Concello calcula que gastará 82 millóns de euros de fondos propios en actuacións en mobilidade ata o 2035

O Concello de Pontevedra estimou que gastará uns 82 millóns de euros procedentes de fondos municipais en actuacións de mobilidade.

"É unha previsión, non un compromiso de gasto", anunciou este martes o concelleiro Demetrio Gómez nunha comparecencia ante os medios de comunicación para dar conta dos asuntos abordados na comisión de mobilidade, infraestuturas, obras e servizos do Concello de Pontevedra.

Trátase do "horizonte económico" previsto no Plan de Movilidad Urbana Sostible (PMUS) que recolle un conxunto de actuacións que teñen como obxectivo implantar formas de desprazamento máis sostibles no espazo urbano (camiñar, pedalear ou utilizar o transporte público) reducindo o consumo enerxético e as emisións contaminantes, logrando ao mesmo tempo garantir a calidade de vida da cidadanía, igualmente contémplanse os obxectivos de lograr a cohesión social e o desenvolvemento económico.

Demetrio Gómez explicou que non se incluíron previsións doutras administracións "porque entendemos que non lle corresponde ao Concello facelo".

Estes cálculos económicos de estimación de gasto recollen unha programación "máis ou menos precisa" ata o ano 2025 "a partir dese momento entendemos que hai que ver como está a funcionar o PMUS e se necesita algún tipo de actualización" polo que, a partir do quinto ano "realízase unha media anualizada".

Esta previsión de gasto sinala obxectivos xenéricos como o "reforzamento e extensión da preferencia peonil" con 21 millóns de euros, a "eliminación de barullos caóticos na contorna dos colexios" con 4,2 millóns de euros, a "redución de tráfico na zona este de a cidade" con 4,5 millóns de euros ou a "racionalización do tráfico non viario paralelo á ría e aos ríos" con 4,7 millóns de euros, entre outros moitos obxectivos.

O concelleiro nacionalista admitiu que "a xente quere coñecer o proxecto concreto, é perfectamente comprensible, pero para nós é prioritario ir paso a paso, non podemos poñernos a pensar como vai ser o proxecto ata que teñamos aprobado o plan director porque esta é a forma de traballar que nos esixen os fondos europeos", xustificou.

O cálculo económico destas estimacións de gasto fíxose tomando como referencia o custo por metro cadrado doutros proxectos similares e multiplicándoo pola superficie na que se quere actuar.

"Eu entendo que todo o mundo queira saber que vai pasar coa Avenida de Buenos Aires, claro que si, eu tamén quero sabelo, pero ao seu debido tempo", concluíu.