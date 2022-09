Os pontevedreses "abrasan" a preguntas ao portavoz popular sobre o futuro urbano que contempla o goberno local

O portavoz municipal do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez reiterábase este venres na "absoluta falta de claridade" que manifestou esta semana durante a sesión plenaria, da Axenda Urbana e o Plan de Movilidad Urbana Sostible sobre as que traballa o goberno local do BNG. De igual maneira repetía a súa discordancia con ese novo modelo urbano que "non se corresponde co modelo Lores de 1999" co que si coincidía, sinalaba.

Neste sentido engadía que "Lores xa non é quen lidera o proxecto" e a estas persoas que o lideran agora "fáltalles coñecemento da cidade". O líder popular tamén instou a que "os dous PSOEs que hai agora" pronúnciense porque "queremos saber se van ser submisos ou non".

Segundo a argumentación de Domínguez, a ausencia de concrección sobre estes plans urbanos está a xerar un mar de dúbidas entre a cidadanía que "me abrasan preguntándome máis que nunca que van facer" en relación ao eixo Eduardo Pondal - Reina Vitoria e ponte da Barca, sobre a mellora do espazo urbano de Monte Porreiro e na mellora da mobilidade peonil da Avenida de Bos Aires. "Os pontevedreses merecen que se lles responda", dicía.

Por iso, iniciaron contactos con colectivos veciñais como a Federación Castelao, a Asociación de Veciños de Monte Porreiro e xa se solicitou coa Asociación de Veciños Eduardo Pondal, para recabar as súas preguntas respecto diso.