A Audiencia Nacional pide á Garda Civil que analice o móbil dun dos falecidos do Villa de Pitanxo

O xuíz da Audiencia Nacional Ismael Moreno, que realiza dilixencias realizadas polo naufraxio do Villa de Pitanxo ata que se resolva que xulgado é competente para investigalo, acaba de ordenar a análise do móbil dun dos mariñeiros falecidos en Terranova.

O maxistrado do Xulgado de Instrución número 2 pediu á Garda Civil que analice ese teléfono móbil, que pertence a unha das vítimas do naufraxio e foi entregado á Garda Civil pola súa familia.

O xuíz ordena esta análise como resposta a unha petición efectuada en maio pola Sección de Investigación Criminal da Garda Civil. A Fiscalía ditaminou de forma favorable e agora o xuíz autorízao, segundo recóllese nun auto ao que tivo acceso axénciaa Efe este martes.

O auto autoriza aos funcionarios do Departamento de Enxeñería do Servizo de Criminalística do instituto armado ao "acceso, análise forense, envorcado/clonado e extracción de datos" para localizar documentos, arquivos, programas, fotografías, vídeos, axendas, conversacións, comunicacións e "calquera outro análogo que puidese haber no mesmo e ter relación cos feitos".

Segundo recolle o auto, o xuíz, a pedimento do fiscal, ordenou que só se de traslado a el do contido do seu teléfono móbil "e de forma reservada" para determinar se se incorpora á causa aquela información que considere relevante. Adopta esta medida co obxectivo de "preservar a intimidade" da vítima e da súa familia.

No seu auto o maxistrado considera que o acceso á información que puidese ter o teléfono "pode ser útil para o posible esclarecemento dos feitos" e "necesaria para poder avanzar na investigación".

Este martes tamén transcendeu que o xuíz da Audiencia Nacional admitiu a trámite unha querela interposta por varios familiares dos tripulantes do buque contra o patrón, Juan Padín, e a empresa armadora, Pesquerías Nores Marín. Padín xa ten a condición de investigado e este luns declarou como tal #ante o xuíz, de modo que esta querela non cambia a súa situación procesual na causa.

O maxistrado tomou declaración aos tres sobreviventes do naufraxio este luns, a Padín como investigado e ao seu sobriño, Eduardo Rial, e o mariñeiro Samuel Kwesi como testemuñas. Tras cinco horas de toma de declaracións, acordou deixar en liberdade ao patrón, pero con medidas cautelares que pasan por prohibición de saír do país, retirada do pasaporte e comparecencias perante o xulgado máis próximo cada 15 días.

A querela das familias agora admitida a trámite ve no sucedido 21 delitos de homicidio por imprudencia grave e contra os dereitos dos traballadores e delito de falsidade documental. A Fiscalía, con todo, non contempla a falsidade, senón que tan só ve indicios dos outros delitos.

Na súa querela, as vítimas tamén se referían a Eduardo Rial, pero o xuíz non admite a trámite a querela contra el, "sen prexuízo do que resulte das dilixencias para practicar".