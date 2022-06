O Goberno propón ás familias do Villa de Pitanxo reunirse coas autoridades de Canadá o 29 de xuño

29 de xuño. É a data que o Goberno propuxo ás familias dos 21 falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo en Terranova para manter unha reunión coas autoridades de Canadá. Trátase dun encontro solicitado polos familiares dos falecidos e desaparecidos para poder profundar nas circunstancias do afundimento.

A Delegación do Goberno en Galicia trasladou esta data ás familias, que, tras coñecer a proposta, mostraron o seu malestar polas xestións realizadas. Así, o seu portavoz, María José de Pazo, lamentou a "descoordinación" do Executivo español, ao que acusa de "pasar totalmente das familias e do que opinemos".

Desde a Delegación do Goberno apuntan que esta reunión telemática concretouse tras as xestións realizadas, a pedimento dos familiares, entre os gobernos de España e Canadá.

Fronte a esta xestións, María José de Pazo lamentou que o Executivo central "non acorde absolutamente nada" con eles e lembrou que a embaixada de Canadá xa as brindaba as súas instalacións e persoal para manter este encontro a través de videoconferencia.

A reunión citará vía videoconferencia ás familias con responsables do servizo de Salvamento Marítimo de Canadá en Terranova, en concreto do Centro de Coordinación de Rescate Halifax, que supervisou as tarefas de rescate.

A proposta que pon sobre a mesa o Goberno é que a reunión se celebre ás cinco e media da tarde.

En declaracións aos medios de comunicación tras recibir a comunicación da Delegación, a portavoz das familias quixo matizar que "nos fiamos máis do bo facer da embaixada de Canadá" e, entre as súas críticas ao Goberno, engade o atraso deste encontro, pois a reunión das familias dos tripulantes peruanos que ían no barco con estes mesmos interlocutores celebrouse o 4 de abril.

En opinión de María José de Pazo, a actitude do Goberno "rela a falta de respecto". Ela considera que este tipo de reunións "hai que facelas con rigor e ben preparadas", non da forma que expuxeron desde a Delegación do Goberno en Galicia.