As familias do Villa de Pitanxo rexeitan a oferta do Goberno e pactan un contacto directo con Canadá

As familias das 21 vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo rexeitaron o ofrecemento do Goberno de celebrar o próximo 29 de xuño unha reunión coas autoridades canadenses e pactaron priorizar o contacto directo coa súa embaixada.

"Non imos asistir a esa reunión marcada de forma unilateral pola Delegación do Goberno en Galicia", sinalou a portavoz dos familiares, María José de Pazo.

Lembra que "levamos meses" instando o Executivo central a organizar este encontro, no que as familias queren trasladar unha serie de preguntas aos responsables do Centro de Coordinación de Rescate Halifax, que supervisou as tarefas de rescate.

Ante a inactividade mostrada, segundo De Pazo, as familias contactaron directamente coa embaixada de Canadá en Madrid, "que se brindaron a facer esa xestión", adquirindo o compromiso de celebrala nas súas instalacións a primeira semana de xullo.

As familias, engadiu o seu portavoz, decidiron "por unanimidade" apostar pola data consensuada con Canadá porque "teñen maior rigor e seriedade á hora de traballar" e ofrécenlles ademais un tradutor para "trasladar as nosas preguntas de forma concisa" e obter información "relevante e de interese".

"Temos máis garantías e máis comunicación con Canadá que co noso Goberno", subliñou María José de Pazo, que lembra que para as familias esta reunión "non é un simple trámite" polo que "non somos uns invitados de pedra".

A este respecto, o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, non quixo polemizar e limitouse a explicar que a data proposta para este encontro, o 29 de xuño, foi marcada por Canadá tras a solicitude de reunión que realizou España a pedimento das familias.

Miñones indicou que o 23 de maio o Goberno trasladou ás familias que Canadá aceptaba manter esa reunión e solicitáronlles "diferentes datas" para celebrala "pero non recibimos resposta", polo que as autoridades canadenses marcaron o día proposto "con quince días de marxe para que se puidesen organizar".

"Se non queren facer reunión a través deste enlace son libres de facelo", sinalou o delegado, que apuntou que, sexa como sexa, desde o Goberno seguirán "ao dispor das familias" para o que necesiten.