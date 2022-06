Familiares do Villa de Pitanxo acusan o sobriño do patrón de mentir e piden á Audiencia Nacional que lle investigue

Familias da tripulación do Villa de Pitanxo pedirán nos próximos días á Audiencia Nacional que cite ao sobriño do patrón do buque, Eduardo Rial, como investigado na causa que se segue para esclarecer o naufraxio do 15 de febreiro en augas de Terranova.

Aínda está por definir que xulgado é competente para instruír o caso, pero xa se realizaron dilixencias e o patrón, Juan Padín xa foi citado como investigado o pasado luns. Nesa comparecencia, Eduardo Rial acudiu como testemuña, do mesmo xeito que o terceiro sobrevivente, Samuel Kwesi. Agora, queren que o sobriño tamén teña a condición de investigado.

A portavoz das familias, María José de Pazo, explica que tiveron coñecemento de que no atestado da Garda Civil sobre o naufraxio recóllense testemuños de persoas ás que Eduardo Rial dixo, textualmente, "o meu tío mente". Con todo, na súa declaración como testemuña este luns, apoiou ao patrón e pechou filas sobre a súa versión do ocorrido.

Segundo explican as familias, os mariñeiros do buque que rescatou aos tres sobreviventes, o Playa de Menduiña 2, declararon ante os axentes da Policía Xudicial da Garda Civil de Pontevedra que investiga o naufraxio e relataron que, tras o rescate, Eduardo Rial confesoulles que a versión oficial non era a correcta.

"Díxolles: o meu tío mente, non foi así, non foi unha parada fortuíta do motor", aseguran familiares dos tripulantes que faleceron no naufraxio.

A versión oficial da armadora e do capitán do buque é que se produciu unha parada repentina do motor e que o patrón alertou a toda a tripulación para que se puxese os traxes de supervivencia. Con todo, Samuel Kwesi contradi esa versión e tan só o patrón e o seu sobriño levaban eses traxes. Agora, segundo aseguran os familiares, habería testemuñas de que tamén Eduardo Rial contradixo esa versión oficial durante as horas posteriores ao rescate.

Desta forma, segundo esta fontes, Eduardo Rial tamén recoñecería a algunhas testemuñas que o seu tío non avisou de que era necesario poñerse os traxes de supervivencia e abandonar o barco e que diría "o que o meu tío mande".

Os familiares das vítimas lembran que o luns, cando declarou como testemuña na Audiencia Nacional, non podía mentir e, con todo, fíxoo, dando por boa a versión do seu tío. Por ese motivo, consideran que non é unha testemuña máis e que debe ser citado como investigado.

Nos próximos días pediranllo así á Audiencia Nacional, pois "tivo a oportunidade (de dicir a verdade) e non a aproveitou".

Ademais da investigación aberta tras recibir un atestado da Garda Civil, a Audiencia Nacional admitiu a trámite unha querela presentada por familiares da tripulación contra o patrón do barco e a armadora, Pesquerias Nores Marín, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, contra os dereitos dos traballadores e encubrimento. Nesta querela, o xuíz Ismael Moreno excluíu a Eduardo Rial.