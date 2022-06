A Audiencia Nacional ordena a retirada do pasaporte do patrón do Villa de Pitanxo tras tomarlle declaración como investigado

O patrón do 'Villa de Pitanxo', Juan Padín, na Audiencia Nacional © EFE / Mariscal Samuel Kwesi pasa xunto a Eduardo Rial, ás portas da Audiencia Nacional © EFE / Mariscal Samuel Kwesi, á súa chegada á Audiencia Nacional © EFE / Mariscal

Juan Enrique Padín, patrón que o 15 de febreiro estaba á fronte do Villa de Pitanxo cando o buque naufragou en augas de Terranova, compareceu este luns ante a Audiencia Nacional en calidade de investigado pola súa posible responsabilidade no ocorrido e, tras a súa comparecencia, acordouse aplicarlle medidas cautelares, entre elas, a retirada do pasaporte.

Ademais, acordouse a comparecencia de Padín en sede xudicial cada 15 días, os días 1 e 15 de cada mes, para evitar, desta forma, a posible evasión da actividade da Xustiza.

Desta maneira, Padín quedou en liberdade provisoria, pero coa prohibición de saír de España e a obriga de comunicar calquera posible cambio de domicilio. En caso de que incumpra algunha destas medidas cautelares, deberá ingresar en prisión preventiva.

O xuíz da Audiencia Nacional Ismael Moreno adoptou esta decisión en sintonía coa petición da Fiscalía, que xa nun auto previo indicou que vía indicios "suficientes" que permitan imputar a Padín, polo menos, 21 delitos de homicidio por imprudencia grave e outros tantos contra os dereitos dos traballadores.

O auto do xuíz, difundido por ABC, mantén que se adopta esta decisión "atendendo ás circunstancias persoais" do patrón, que ten "arraigamento suficiente" e "non apreciándose risco de fuga e sendo a prisión provisional incondicional unha medida de carácter excepcional". Desta forma, optan por unha medida "menos gravosa", a liberdade con medidas cautelares.

Este luns compareceu Padín como investigado e tamén se tomou declaración como testemuñas ao seu sobriño, Eduardo Rial, e ao mariñeiro natural de Ghana Samuel Kwesi. Os tres son os únicos sobreviventes do naufraxio, no que faleceron os outros 21 tripulantes da embarcación.

Os primeiros en chegar á sede da Audiencia Nacional en Madrid foron este luns Padín e Rial, sobre as 9.30 horas da mañá, e pouco despois fíxoo Samuel Kwesi. Unha vez no interior, o primeiro en declarar como testemuña foi Samuel e, a continuación, por esta orde, Rial e Padín.

A dilixencia terminou sobre as 15.00 horas e, a continuación, a Fiscalía pediu a adopción de medidas cautelares que finalmente acordou a Audiencia.

Segundo a información facilitada polas familias da tripulación, Padín tan só respondeu ás preguntas do fiscal e do seu avogado defensor, pero rexeitou facelo ante os letrados das familias.

MANTEÑEN AS SÚAS VERSIÓNS

O citado auto xudicial sinala que o buque, de 24 metros de eslora, só levaba dispositivos de salvamento para dúas persoas, cando o que figura no despacho da Capitanía Marítima de Vigo é que saíu de porto con 24 tripulantes a bordo, "o que permite supoñer que se carecía de medidas de seguridade" para todos.

Na súa declaración, Padín mantivo, segundo ABC, que o traxe térmico de protección estaba ao dispor de todos os ocupantes do barco e era responsabilidade de cada un equiparse. Con todo, tan só o levaban el e o seu sobriño.

Tamén o capitán aferrouse a que o naufraxio estivo motivado por un fallo do motor da embarcación, que parou en seco, a versión oficial que mantén desde o principio, e que tamén a armadora fixo súa. Engadiu que en canto viu que estaba a entrar auga e o barco estaba escorado, avisou do perigo e deu tres pitadas para ordenar abandonar o buque. Segundo a súa versión, ordenou aos tripulantes que se puxesen o traxe de seguridade.

Esta versión coincide coa achegada polo seu sobriño, pero non coa de Samuel Kwesi. Este mariñeiro dera nun primeiro momento esta mesma versión, pero, ao regresar a España, ante a Garda Civil, cambiouna e foi ese novo relato dos feitos o que deu orixe á investigación que agora está na Audiencia Nacional.

Samuel negou que o patrón dese orde de abandonar o buque a pesar da gran cantidade de auga que entraba e tan só dixo, segundo o relato difundido por ABC, "subide hostias!" a voces cando xa era demasiado tarde. Os mariñeiros, nese momento, foron buscar os traxes, que tiñan nos camarotes. pero a moitos xa non lles deu tempo a saír do barco.

Tamén dixo, como sinalou no seu día ante a Garda Civil, que as maquinillas pararon e, pese que os mariñeiros llo pediron, o patrón negouse a levantar os amarres. O barco escoró ata entrar auga e nese momento parou o motor. Un detalle que descoñece é se había ou non traxes para todos, pero si insiste en que sufriu presións do patrón para apoiar a súa versión do ocorrido.

Fontes oficiais da Audiencia Nacional explicaron que a comparecencia de Padín realizouse este luns como parte dunha dilixencia do Xulgado Central de Instrución número 2 previa á remisión do caso ao Tribunal Supremo para que resolva unha cuestión de competencia relativa a cal será o xulgado que deba levar a causa.

A Garda Civil de Pontevedra enviou o seu primeiro atestado á Audiencia Nacional, que abriu dilixencias para investigar o caso, pero logo decidiu inhibirse no Xulgado de Marín. Con todo, cáusaa marinense considerou que non tampouco era competente para xulgar o caso e todo regresou de novo á Audiencia. O seguinte paso será que o Supremo decida, pero, previamente, realizouse esta toma de declaración.

ALIVIO DAS FAMILIAS

As familias dos 21 falecidos e desaparecidos tamén pedían que se prohibise a Padín saír a faenar, aínda que a Fiscalía e a Audiencia non acordaron esa medida.

A decisión da Audiencia Nacional ha resultado este luns un alivio para as familias dos falecidos, que xa están persoadas na causa e teñen designado un avogado que asistiu á dilixencia xudicial. Unha vez confirmadas as medidas cautelares, a portavoz, María José de Pazo, valorou que, con estas medidas "polo menos así non se reitera o feito delituoso e o risco de fuga é menor".

As familias pediron medidas cautelares tras coñecer que o patrón investigado podería estar a piques de embarcar noutro barco, de modo que agora conclúen que "sen pasaporte e se ten que comparecer, non pode embarcar e non hai ese temor que tivemos a que se reiterase o feito delituoso noutro barco".