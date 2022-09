O xuíz quere saber "se é posible baixar ao pecio" do Villa de Pitanxo e "se sería útil" para investigar o naufraxio

O maxistrado da Audiencia Nacional Ismael Moreno pediu un informe pericial para "ditaminar", entre outras cuestións, se "é posible acceder ao pecio" do Villa de Pitanxo e "se sería útil para comprobar os extremos referidos nas distintas versións dos feitos" ocorridos en Terranova (Canadá) o pasado 15 de febreiro.

O xuíz concluíu a principios de setembro que era o competente para investigar o naufraxio tras sete meses de enredo xudicial no que non quedaba clara a competencia. Nada máis determinalo, xa pediu o informe pericial.

Nunha providencia do pasado 8 de setembro publicada por axénciaa Efe, o xuíz dirixiuse á Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), dependente do Ministerio de Transportes, para que informe sobre a cualificación do seu persoal para elaborar a pericial sobre as causas do sinistro e sobre "a posibilidade, utilidade e necesidade de acceder ao prezo para poder resolver acerca de dita cuestión".

O xuíz pediu leste informe pericia a pedimento da Fiscalía e, segundo publica esta axencia de noticias aínda non obtivo resposta á providencia.

As familias dos 21 mariñeiros falecidos no naufraxio -outros tres mariñeiros sobreviviron- insisten desde hai meses na necesidade de baixar ao pecio para investigar o ocorrido.

Ademais, a CIAIM emitiu o pasado 5 de setembro unha comunicación na que sinalaba que se iniciaron consultas para determinar os medios técnicos necesarios e o custo económico de baixar ao pecio, ao entender que-"podería contribuír" a obter datos de interese.

Ante o xuíz, e tamén ante a Garda Civil de Pontevedra que investiga este naufraxio, hai dúas versións contrapostas sobre o naufraxio. Unha facilítana o patrón do barco, Juan Padín investigado na causa, e o seu sobriño, Enrique Rial. A outra, o terceiro sobrevivente, o mariñeiro de orixe ganesa Samuel Kwesi.