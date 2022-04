Augas de Galicia recomenda a demolición da presa "Ponte do Inferno" do río Verdugo

Presa de Ponte Inferno © Ríos con vida

Augas de Galicia, no seu "Informe do servizo encargado do organismo de conca sobre a extinción de concesión por fin de prazo concesional da central hidroeléctrica de Ponte Inferno" acaba de recomendar a demolición da presa do río Verdugo.

Deste xeito, atendendo ás competencias do organismo de conca na xestión do dominio público hidráulico do río Verdugo: infórmase favorablemente a procedencia de "declarar a extinción do dereito concesional relativo ao salto de Ponte Inferno e de acordar a demolición da presa e a cancelación da inscrición do outorgamento no Rexistro de Augas, titularidade actualmente de Naturgy Renovables SL e explotado pola sociedade Elecdey SL, así como a reversión á Administración das instalacións integrantes do salto de referencia e a súa adscrición á Comunidade Autónoma de Galicia".

Diversas organizacións e colectivos veñen demandando esta demolición desde hai anos, como é o caso da Rente do Chan- Pladever e Ríos con Vida, que denunciaron a situación en diversas ocasións.

Estes colectivos sinalaron as pésimas condicións e a falta de medidas de seguridade das instalacións da central hidroeléctrica.

Destacan que o prazo de concesión para a central hidroeléctrica Ponte do Inferno finalizou no mes de marzo de 2017 e a concesión orixinal remóntase a 1899. Con todo, a empresa Elecdey seguiu turbinando ata abril do ano pasado, "e fíxoo nunhas condicións pésimas para o operario que atende a minicentral, xa que as instalacións contan con numerosos defectos".

Segundo sinala Ríos con Vida "continúase desenvolvendo actividade laboral na mesma. Recoñécense graves deficiencias de seguridade laboral para a realización das súas tarefas por parte dos traballadores, xa que as instalacións desta explotación están obsoletas, aparentemente desatendidas e con defectos estruturais".

O informe subliña que "debe interpretarse que reverterán á Administración hidráulica competente todos os elementos integrantes do aproveitamento de referencia, así como os terreos nos que se atopan os mesmos e a liña de evacuación da enerxía xerada".

O aproveitamento hidroeléctrico de Ponte Inferno, está integrado polas seguintes infraestruturas, maquinaria e terreos: azude e toma; canle de derivación; cámara de carga; tubaxe forzado; canle de restitución, equipos electromecánicos; e elementos de evacuación da enerxía eléctrica.

O informe fai fincapé na reversión de todos os elementos integrantes. A cuestión é se a administración cumprirá con aspectos de gran interese, como a apertura inmediata do desvío que conectaría de novo o río, e que é viable grazas a un desaugadoiro que pasa por un túnel pola marxe esquerda do río; e é que, di Ríos con Vida, "que non ten sentido seguir agredindo un río que non está a ser aproveitado desde fai máis dun ano".

O establecemento de prazos reducidos para a eliminación do obstáculo, dada a gran demora que arrastra o procedemento; non podemos esquecer que o proceso de extinción iníciase en decembro de 2018, déixase caducar e logo retómase en xaneiro de 2021. Deberían acurtarse os prazos e establecer un procedemento de urxencia que inclúa a apertura dunha entalladura no corpo central da presa o máis axiña posible. Os prazos que reflicte o informe condenarían o río Verdugo a seguir sufrindo esta barreira para as especies migratorias máis de 3 anos desde o momento da declaración da extinción, o que desde o punto de vista de ecoloxía fluvial é inasumible.

Tamén espera que a administración coordine cos dous concellos afectados, Ponte Caldelas e Soutomaior, para establecer un plan de usos da canle de derivación e do edificio da Central, dado que pode ser utilizado como un recurso recreativo-ambiental cun gran potencial.