Visita á centenaria presa de Ponte Inferno antes de que desapareza

Andrés Díaz e Agustín Reguera na súa visita a Ponte Inferno © Concello de Ponte Caldelas

O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz e o alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, visitaron este martes a central hidroeléctrica Ponte Inferno, no río Verdugo. Fixérono acompañados de varios técnicos de Augas de Galicia e de Naturgy Wind, empresa concesionaria do aproveitamento.

Segundo o goberno local, foi unha visita de recoñecemento do terreo enmarcada dentro do expediente de extinción, por transcurso do prazo concesional, da concesión de augas para o aproveitamento hidroeléctrico do Salto de Ponte Inferno, entre os concellos de Ponte Caldelas e Soutomaior.

O prazo de concesión para a central hidroeléctrica Ponte do Inferno finalizou en marzo de 2017, despois de 131 anos de explotación. O expediente de extinción, promovido desde o colectivo A Rente do Chan- Pladever e iniciado desde Augas de Galicia foi apoiado polos Concellos de Soutomaior e Ponte Caldelas.

O impacto ambiental desta presa foi moi importante para o río Verdugo, especialmente a partir do recrecimiento da presa, de 5 a 12 metros en 1994.

O alcalde de Ponte Caldelas, entende que o actual aproveitamento debe adaptarse á normativa medioambiental vixente, da mesma maneira que comprende que hai que defender os postos de traballo que xenera a infraestrutura ou buscarlles unha alternativa laboral.