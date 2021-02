Denuncian un exceso de produción de enerxía na presa Ponte Inferno do Río Verdugo

© A Rente do Chan

A asociación A Rente do Chan denuncia unha produción de electricidade excesiva por parte da empresa Naturgy na presa Ponte Inferno do Río Verdugo. O colectivo sinala que a firma podería estar a xerar enerxía por encima do límite concedido ao comprobar que está a incumprir a norma da Xunta que só autoriza a procesar 7.140 litros por segundo e o resto deixalo fluír pola coroación e polo paso para peixes.

Alertan desde a agrupación que este incumprimento pode estar a levar a un "enriquecemento ilícito da concesionaria" ao procesar máis caudal do concedido, denuncian facendo alusión á Declaración de Efectos Ambientais da presa parobado no 1993.

Argumentan que facer pasar polas turbinas máis auga supón unha maior produción de enerxía e un maior beneficio. "Este beneficio irregular fai que as empresas implicadas, Naturgy e Elecdey, obteñan un rendemento económico dun incumplimento flagrante da concesión e das leis de Pesca Fluvial e de Augas", sinalan.

A Rente do Chan arremete tamén contra Augas de Galicia por ter que preguntar á concesionaria pola cantidade de enerxía producida e por "deixar caducar o anterior procedemento de extinción iniciado no 2018". Critican os ecoloxistas que "este aproveitamento está absolutamente fóra de control". Denuncian tamén que os incumprimentos dos requirimentos que a Xunta leva realizando desde o 2007 deberían carrexar sancións mensuais superiores aos 11.000 euros.

Todo iso, denuncian, desemboca nunha continua degradación do xa castigado leito do río Verdugo.