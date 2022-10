Andrés Díaz quere que o edificio da presa de Ponte do Inferno sexa un centro de interpretación

Edificio da central hidroeléctrica de Ponte do Inferno © Concello de Ponte Caldelas Conducción de auga na presa de Ponte do Inferno © Concello de Ponte Caldelas Edificio da central hidroeléctrica de Ponte do Inferno © Concello de Ponte Caldelas

O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, mantivo unha reunión con responsables da empresa de enxeñería encargada do proxecto de demolición da Presa do Inferno, no río Verdugo, "acordamos que o edificio da central se converta nun centro de interpretación".

Ademais propuxo o Concello que a infraestrutura de canalización de auga que discorre pola marxe esquerda río arriba se converta nun carreiro.

A Xunta ordenou á concesionaria a derriba dos elementos da central hidroeléctrica tras a finalización da concesión para o seu aproveitamento en 2017, 131 anos despois do inicio da explotación.

Unha vez que obteñan as correspondentes autorizacións ambientais empezará a contar o prazo de 18 meses para levar a cabo tanto a derriba como o resto de obras necesarias para recuperar este espazo.

Unha vez que se execute a derriba do tramo central da presa para que flúa o río o Concello de Ponte Caldelas pretende instalar unha pasarela que una os extremos e permita continuar o carreiro pola marxe dereita do río ata os Pasos do Verdugo en Taboadelo, que tamén serían recuperados dentro deste proxecto, ata conectar co Camiño do Pai Sarmiento.

"Somos prudentes porque este é un proxecto moi ambicioso, que precisa de moitas autorizacións e ten que ser aprobado tanto pola Xunta como por Naturgy, empresa que debe pagar", declarou Andrés Díaz.