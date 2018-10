Reclaman a eliminación da central eléctrica situada no Verdugo

Representantes de A Rente do Chan ante a delegación da Xunta de Galicia © Mónica Patxot

Representantes do colectivo A Rente do Chan-Pladever con membros de Adega e co apoio do alcalde de Ponte Caldelas e de Soutomaior presentaron unha solicitude este xoves no rexistro da Xunta de Galicia para que se tramite o expediente de caducidade da central eléctrica que se atopa no río Verdugo na zona de Ponte Inferno.

A idea é que se elimine esta instalación porque incumpre coa lexislación actual ao impedir que especis migratorias como o salmón ou o reo para remontar augas arriba do río. Sinalan que a central se creou no ano 1889 e que o expediente por parte da Xunta de Galicia para a súa eliminación debería iniciarse en 2015. Por este motivo, A Rentes do Chan reclama unha explicación da administración autonómica para coñecer se se tramitou unha prórroga xa que en marzo de 2017 debería comezar o procedemento de demolición desta instalación que inicialmente xestionaba Fenosa pero que agora cedeu a outras empresas.

Os representantes dos colectivos afirman que a central eléctrica carece de reixas que impidan que os peixes se coen na canle de derivación e morran nas turbinas co consecuente dano medio ambiental.