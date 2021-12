Os muros do colexio Vilaverde lembran ao seu antigo director, Don Victoriano Vidal Pazos

O CEIP Vilaverde de Mourente acaba de estrear o vixésimo mural do proxecto municipal 'O teu cole na historia', impulsado co obxectivo de que o alumnado coñeza un pouco mellor os seus colexios e o contorno no que se atopan e acaden unha maior identificación con eles.

Esta nova intervención artística do equipo creativo de Polo Correo do Vento (Carlos Taboada e Kike Mauricio) supón unha lembranza para Don Victoriano Vidal Pazos, profesor e antigo director do centro.

No mural tamén está moi presente a natureza e patrimonio da parroquia pontevedresa, os seus cruceiros, a igrexa de Santa María e o seu Mouro de Mourente, o mirador do Picouto, os petróglifos do Monte do Castro ou o carballo senlleiro de Santa Margarida, con Sarmiento paseando.

O concelleiro de Educación e tenente de alcalde, Tino Fernández tamén lembra que non falta no mural Josefa Iglesias Vilarelle, a ilustre mestra de Mourente.

O programa ‘O teu cole na historia’ xa se traduciu na realización de murais nos CEIP Praza de Barcelos, Daría González, A Xunqueira I, A Xunqueira II, Álvarez Limeses, Froebel, Parada-Campañó, Cabanas (Salcedo), Ponte Sampaio, San Martiño (Salcedo), San Benito de Lérez, Manuel Vidal Portela, Santo André de Xeve, A Carballeira e Vilaverde; os CEP Campolongo e Marcos da Portela, e as EEI Fina Casalderrey, Crespo Rivas e Verducido.

Ademais, hai prevista unha última intervención no CEIP Marcón, antes da posta en marcha duns obradoiros en torno á historia destes murais para o alumnado dos centros educativos.