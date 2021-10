O colexio de Barcelos súmase a outros 17 centros e xa ten un mural sobre a súa historia

Mural do colexio de Barcelos do programa O teu Cole na Historia © Concello de Pontevedra

O equipo creativo de Polo Correo do Vento vén de rematar no CEIP Plurilingüe Praza de Barcelos un novo mural do proxecto 'O teu cole na historia, coñecendo a túa contorna'.

Trátase dun programa impulsado pola concellería de Educación co obxectivo de que o alumnado dos colexios de Pontevedra coñeza a historia dos seus centros e acaden unha maior identificación con eles.

A obra realizada por Kike Mauricio e Carlos Taboada reflexa a historia deste centro escolar, que comeza coa emigración galega, e máis concretamente coa figura de Casimiro Gómez Cobas, empresario, filántropo e emigrante pontevedrés que doou os terreos onde se construíu o colexio.

Explica o concelleiro Tino Fernández que "no mural aparece representado Casimiro Gómez arriba á esquerda, mentres que máis abaixo pódese ver unha parella de feirantes do antigo Campo da Feira, que así era como se chamaba a praza dedicada a estes mesteres ao abeiro do muro de Santa Clara ata que en 1970 pasou a ser a Praza de Barcelos, en irmandade coa cidade portuguesa, e así se denominou tamén ao colexio". O afamado galo luso aparece no medio do chan da praza, rodeado das follas dos plátanos, e para rematar, tamén figura un estorniño dos que fan debuxos no ar, en bandada nos solpores de Pontevedra.

Ata a data, o programa 'O teu cole na historia' xa se traduciu en 17 murais nos CEIP Praza de Barcelos, Daría González, A Xunqueira I, A Xunqueira II, Álvarez Limeses, Froebel, Parada-Campañó, Cabanas (Salcedo), Ponte Sampaio, San Martiño (Salcedo), San Benito de Lérez, Manuel Vidal Portela, Santo André de Xeve; os CEP Campolongo e Marcos da Portela, e as EEI Fina Casalderrey e Verducido. Asemade, a iniciativa da Concellería de Educación ten previstas intervencións nos CEIP A Carballeira, Marcón e Vilaverde (Mourente) e a EEI Concepción Crespo Rivas.