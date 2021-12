Santa Clara xa é de toda Pontevedra

Primeiro día do convento de Santa Clara como patrimonio público © Mónica Patxot Primeiro día do convento de Santa Clara como patrimonio público © Mónica Patxot Primeiro día do convento de Santa Clara como patrimonio público © Mónica Patxot Primeiro día do convento de Santa Clara como patrimonio público © Mónica Patxot Primeiro día do convento de Santa Clara como patrimonio público © Mónica Patxot Primeiro día do convento de Santa Clara como patrimonio público © Mónica Patxot Sinatura da venda de Santa Clara © Concello de Pontevedra

Pontevedra abre hoxe unha nova páxina na súa historia. O convento de Santa Clara xa forma parte do patrimonio público da cidade. O Concello formalizou este mércores a compra do histórico inmoble, que se abrirá moi pronto a toda a cidadanía.

"É un día histórico para Pontevedra", destacou o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que sobre as doce e media do mediodía, chave en man, abría a porta de entrada ao convento para celebrar o que denominou como a súa "toma de posesión" pública.

Aínda que recoñeceu que "non son capaz de buscar as palabras que definan a importancia deste momento", o rexedor sinalou que a incorporación de Santa Clara ao patrimonio municipal "é un soño de toda a cidade que se fai realidade".

Durante a súa intervención, Fernández Lores apuntou que o convento forma parte da historia da propia cidade desde a súa construción "extramuros" no século XIII.

Santa Clara, lembrou o alcalde, "viu caer os muros da cidade e viu pasar a época de esplendor nos séculos XV e XVI e á súa época de decadencia no XVII e no XVIII", e coa súa recuperación pública "ábrese un novo capítulo" na súa historia.

Para o Concello esta é a operación urbanística máis importante dos últimos dous séculos en Pontevedra, similar en canto ao seu simbolismo coa construción da Alameda e do parque das Palmeiras, deseñados por Alejandro Sesmeros, a finais do século XIX.

Os muros que gardaron os segredos de Santa Clara, un espazo practicamente inalterable ao paso do tempo durante estes sete séculos, abriranse ao paso de todos os pontevedreses.

O goberno municipal xa traballa nun programa de actuacións e accións a realizar neste espazo, que se irán anunciando nas próximas semanas. Polo momento, haberá visitas guiadas e na súa entrada figura xa unha placa que conmemora este 1 de decembro de 2021.

"Faremos todo o posible para facilitar que todos os pontevedreses e pontevedresas poidan coñecer en profundidade esta xoia da que eu non podo sinalar máis que a miña satisfacción por ter conseguido a súa incorporación", concluíu o alcalde.

Tras este breve acto de recepción, celebrouse unha primeira visita guiada na que o alcalde, concelleiros e xornalistas puideron percorrer todas as estancias do convento como as celas, as salas de traballo, a cociña, a enfermería, a sala do coro ou a capela.

Tamén comprobaron o estado da horta de Santa Clara, os xardíns e o chamado "bosque", un espazo de 10.000 metros cadrados que se converterá nun auténtico pulmón verde en pleno centro da cidade e que o Concello prevé conectar con Barcelos.

AGRADECEMENTO ÁS CLARISAS

O convento, construído en 1271, estivo habitado durante case 750 anos por monxas de clausura da orde das clarisas, ás que Fernández Lores agradeceu a súa disposición a que o seu antigo fogar tivese uso público, acordando unha venda beneficiosa para ambas as partes.

A venda, que se asinou este mércores nunha notaría de Pontevedra, supuxo un desembolso económico de 3,2 millóns de euros, tras un longo período de negociacións.

A este respecto, o avogado das relixiosas, José Antonio Montero, sinalou o "bo trato" recibido desde o Concello nun momento que, para elas, "déixalles un sentimento agridoce" ao ser "difícil" renunciar ao convento pero estar "satisfeitas" de que o seu novo propietario sexa "toda a cidadanía de Pontevedra".

"Sempre lle agradecerán aos cidadáns a súa íntima relación con elas", sinalou o letrado, lembrando que a abadesa da orde, Victoriana Jorde, dixo que "hoxe é un día chuvioso porque Santa Clara está a chorar porque nos imos de Pontevedra dunha maneira efectiva".

Dentro do expediente de venda, as clarisas quixeron deixar constancia mediante un documento o seu "fondo pesar" e o seu "queixume de corazón" por non poder seguir encargándose do convento, pero celebrando que sexa o Concello quen asuma a súa propiedade "evitando así que a súa falta de uso e destino acabe prexudicando aos seus vellos muros".

"Esperamos que o carisma da nosa fundadora Santa Clara de vivir en fraternidade o espírito de pobreza e alegría, do que viñeron dando testemuño as nosas irmás de Pontevedra ao longo destes séculos, mantéñase por sempre no recordo dos pontevedreses", engaden as relixiosas.