Oito millóns custará reformar Santa Clara, que se poderá visitar os días 18 e 19

Xaquín Moreda, concelleiro de Patrimonio © Mónica Patxot

O Concello de Pontevedra calcula que a rehabilitación básica de Santa Clara custará oito millóns de euros. Así o deu a coñecer este xoves o concelleiro de Patrimonio Histórico, Xaquín Moreda, que compareceu ao día seguinte da histórica sinatura que sumou o convento e o seu terreo ao patrimonio público de Pontevedra.

Moreda sinalou que estes oito millóns serían o custo mínimo de rehabilitación, ao que debería sumarse unha cantidade imposible de calcular no caso de que o inmoble teña un uso específico no futuro que requira unha adecuación especial. Sería o caso, por exemplo, de que pasara a formar parte do Museo de Pontevedra.

Neste día despois da compra do inmoble, que supuxo o pago de 3,2 millóns de euros, o Concello aínda non está en condicións de confirmar eses posibles usos, que haberá que ir estudando.

De momento, a curto prazo, a próxima cita que terá o convento e o seu terreo será este venres 3 de decembro. O mércores houbo unha vista do alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e dos medios de comunicación e este venres é a quenda do resto de concelleiros da Corporación.

Ademais, hai prevista unha visita para outras actividades da cidade, outra para a Deputación Provincial e o Museo de Pontevedra e outras aínda sen concretar a historiadores, arquitectos ou asociacións.

De cara a este mes de decembro, o Concello prepara dúas xornadas de portas abertas para que a cidadanía poida achegar á propiedade, aínda que só poderán visitarse os xardíns.

Será os días 18 e 19 de decembro e a zona verde estará aberta entre as 10 da mañá e as seis da tarde. A entrada será libre sen necesidade de rexistro previo.

Para estas visitas, o Concello fará unha actuación de posta a punto valorada en aproximadamente 14.000 euros que incluirá a sega de toda a herba alta, a recollida da froita tirada e un acondicionamento xeral.

Para visitar o interior do convento haberá que esperar aínda un pouco máis. O Concello prepara unha serie de visitadas guiadas con inscrición previa a través da páxina web oficial que acaba de abrir Santa Clara.

Todas as visitas serán de balde e durante as fins de semana, pero de momento non teñen datas. Prevese que será, en todo caso, a partir de xaneiro.

Para a xestión desta nova propiedade do patrimonio público de Pontevedra, o Concello creou unha marca propia de Santa Clara que xa ten páxina web e contas nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook.