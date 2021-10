Santa Clara vai medirse con tecnoloxía tridimensional en alta definición

Visita guiada ao Convento de Santa Clara © Mónica Patxot

O mércores 13 de outubro inícianse os traballos para medir e documentar graficamente o recinto de Santa Clara, dentro das últimas tramitacións que o Concello de Pontevedra realiza para adquirir este espazo.

Destas operacións obterase unha mostra gráfica en 3D e de alta definición, a primeira destas características que se realiza neste marco. Documentarase tanto a parcela como as construcións que se atopan no seu interior.

Realizarase un levantamento topográfico de detalle, analizaranse plantas, seccións e alzados dos edificios e dos muros, ademais de obter panorámicas de 360 graos, entre outras análises.

Con esta actuación coñecerase o volume edificado total, segundo explicaba o concelleiro responsable de Patrimonio Histórico, Xaquín Moreda, que sinalou que ata o momento non existían estes datos en relación co recinto.

A empresa pontevedresa Geomati- k Ingeniería será a encargada de acometer estes traballos, que se iniciarán na zona exterior do conxunto histórico, na rúa Santa Clara para despois continuar no convento e na igrexa, recollendo datos tanto do interior como do exterior. Tras o traballo de campo que se estenderá durante varias semanas, despois realizarase un estudo en oficina para tratar os datos obtidos, segundo informan desde o Concello de Pontevedra.