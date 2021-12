Pontevedra e Santa Clara, máis unidos que nunca

Visita de cidadáns a Santa Clara © Mónica Patxot Santa Clara © Mónica Patxot Visita de cidadáns a Santa Clara © Mónica Patxot Entrada das autoridades en Santa Clara © Mónica Patxot

1 de decembro de 2021. É unha data que, por dereito propio, entrou na historia de Pontevedra. O convento de Santa Clara, tras case oito séculos pechado baixo sete chaves para os cidadáns, pasou a ser patrimonio público. É, sen dúbida, a gran noticia que nos deixa este ano.

Para facerse con esta propiedade, o Concello pagou ás clarisas 3,2 millóns de euros. Fíxoo tras unha negociación que durou anos e que incluíu, a maiores, o depósito de parte das obras de arte que aínda quedaban no cenobio desde que as monxas o abandonaran.

Despois da firma pública, na que as relixiosas expresaron a súa pesar por desprenderse do que foi o seu fogar ancestral, as autoridades municipais non tardaron nin un segundo en abrir as portas do convento, primeiro á prensa, despois á corporación e autoridades.

Pero o verdadeiro termómetro que mediu o entusiasmo da cidadanía ante esta histórica adquisición foron, por unha banda, a visita aos veciños do barrio e, por outro, as miles de persoas que abarrotaron o convento durante as xornadas de portas abertas.

Queda agora por diante a ardua tarefa de definir os usos que terá Santa Clara como espazo público. O que está claro é que todo o xardín e, sobre todo, a zona coñecida como o bosque, converterase nun auténtico pulmón verde da cidade e abrirase ao público.

Ao longo do 2022 que agora comeza, o Concello e a Deputación seguirán estudando a viabilidade de que o convento pase a formar parte do Museo de Pontevedra, como un máis dos seus edificios, asumindo a institución provincial o custo millonario da súa rehabilitación.

Para o Museo, Santa Clara supoñería descartar definitivamente o seu proxecto para construír unha nave en Valdecorvos, xa que podería expoñer todos os seus fondos arqueolóxicos neste novo espazo para o que se baralla, ademais, un espazo soterrado por baixo do seu xardín.

Sexa como sexa, ata entón os pontevedreses poderán seguir gozando destes máis de 10.000 metros cadrados que se incorporan ao espazo público dunha cidade que, tras a creación da Alameda a finais do século XIX, suma agora un novo referente para todos.