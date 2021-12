Lores, sobre o seu futuro político: "Todo conduce a que siga traballando por esta cidade"

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra © Mónica Patxot Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra © Mónica Patxot

2021 foi o ano que, segundo Miguel Anxo Fernández Lores, sentáronse as bases "da Pontevedra do futuro". Por iso, a pesar das "dificultades" da pandemia, o balance que fixo o alcalde deste ano que termina, politicamente falando, foi "espectacular".

Catro foron os piares sobre os que Fernández Lores asentou o "bo rumbo" que emprendeu a cidade: Santa Clara, a sentenza de Ence, o inicio das obras do Gran Montecelo e a concesión a Pontevedra da gran final das Series Mundiais de tríatlon.

A adquisición do convento, segundo o rexedor, foi un "éxito rotundo" xa que "pasará á historia" como unha das operacións urbanísticas máis importantes da cidade "en décadas" e que ofrece unhas "posibilidades inmensas" para o futuro.

Con respecto ao fallo da Audiencia Nacional que anula a prórroga concedida á fábrica pasteira, Lores asegurou que foi unha noticia "impresionante", porque reiterou que a recuperación da ría é un obxectivo "irrenunciable" polo que "non deixaremos de loitar".

A pesar diso, o alcalde espera que Ence e a Xunta teñan "sentido común" e busquen "alternativas" para manter esta actividade económica e os seus postos de traballo na comarca, nun lugar no que "non produza dano" paisaxístico ou ambiental.

"Nós moveremos ceo e terra para liberar a ría", engadiu Fernández Lores, que advirte que as presións e ameazas recibidas a este respecto "non me van facer ceder nas miñas ideas".

As obras do novo hospital foron outro dos "logros históricos" deste 2021, segundo o alcalde pontevedrés, xunto coa concesión a Pontevedra das Series Mundiais de tríatlon para 2023 que será o evento deportivo "máis grande" que haberá en todo o Estado español.

Fernández Lores non verbalizou a súa intención de volver ser candidato do BNG, pero todas as súas declaracións deixan entrever que así será porque "estou na mellor forma posible"

A todo iso, Lores sumou o avance realizado este ano en materia de saneamento e abastecemento de auga no rural. "Tense avanzado moito a todos os niveis", engadiu, algo que entende que "nos posiciona ben de cara ao futuro".

No seu balance, o alcalde destacou ademais que o actual goberno é o que "mellor está a funcionar de todos os que houbo", fronte a unha oposición que dá "bandazos sistemáticos", que está "claramente en contra" da cidade e que "non ten modelo nin programa político".

LORES DEIXA ENTREVER QUE SE PRESENTARÁ EN 2023

Sobre o seu futuro político, pensando nas eleccións municipais de 2023, Fernández Lores non verbalizou a súa intención de volver ser candidato do BNG, pero todas as súas declaracións deixan entrever que así será porque "estou na mellor forma posible".

"Todo conduce a que siga traballando por esta cidade", respondeu o rexedor tras ser preguntado respecto diso, engadindo que "síntome optimista e máis a gusto que nunca". Iso si, apuntou que "aínda non é o momento oportuno" para falar da súa posible continuidade.

Subliñou que esa será unha "decisión colectiva" do BNG "aínda que eu teña que opinar". Espera que esta incógnita resólvase "o verán que vén".