Os orzamentos do Estado centran os seus investimentos na circunvalación de Pontevedra, o nó de bombeiros e o porto de Marín

O Goberno fixo público este mércores o proxecto de Orzamentos Xerais do Estado (OXE) para 2022 que, no caso de Pontevedra centran os seus investimentos na Autovía A-57, a nova ligazón de bombeiros e o porto de Marín.

O Executivo que preside Pedro Sánchez tamén inclúe partidas nos OXE para a segunda fase do paseo marítimo a Marín (1,7 millóns de euros) e a reforma do antigo edificio de Facenda, na Praza da Ferrería, que se destinará a arquivo histórico provincial.

Neste último caso, o Ministerio de Cultura e Deporte contempla unha previsión de 2 millóns para 2023 e doutros 3,5 millóns para o 2024 e o 2025 aínda que a licitación do proxecto para a construción da nova sede do Arquivo Histórico Provincial está prevista no exercicio 2022.

O Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana contempla tres partidas para a A-57, a coñecida como circunvalación de Pontevedra, por un custo de 96,5 millóns. Haberá 26,18 millóns en 2022 e 5 millóns en 2023 e 3 millóns en 2024. O tramo da A-57 entre Vilaboa - A Ermida (6,2 KM) destínanse 23,73 millóns en 2022.

Os outros tramos de Pilarteiros-Barro e de Barro conexión Autovía Salnés (15km), márcanse "sen previsión" reservándose a cantidade de 100.000 euros para manter aberto este capítulo.

O denominado como Enlace de Pontevedra Norte, popularmente coñecido como o nó de bombeiros, repite asignación e os OXE volven consignar un investimento de 2,2 millóns de euros para o 2022, outros cinco millóns de euros máis para o 2023 e tres millóns en 2024.

Tamén Portos do Estado contempla investimentos no porto de Marín para o 2022 como son a prolongación do novo peirao comercial (3,9 millóns de euros), actuacións porto cidade (1,1 millóns de euros), ademais de distintos investimentos na mellora de pavimentos nos peiraos, intervencións no sector pesqueiro, actuacións en seguridade marítima e outras obras xenéricas e menores. Para a mellora de calados non destina cantidade para 2022 pero a partir de 2023 contempla investimentos por un total de 11,3 millóns.

Os OXE tamén inclúen fondos da Sociedade Mercantil Estatal Augas das Concas de España, S.A. (ACUAES) para o plan de saneamento da ría, que comprende a rede de sumidoiros de Samieira e Raxó e a ampliación da EDAR de Paxariñas en Sanxenxo, a fase final da musealización de 18 xacementos arqueolóxicos galaico-romanos ou o cuartel da Garda Civil en Cambados (3,16 millóns de euros).

GALICIA

En conxunto Galicia recibirá 1.074 millóns de euros de investimentos, un 8,3% do total, o que a sitúa como a quinta comunidade que máis fondos percibe nos Orzamentos 2022. A autovía Santiago Lugo ou a produción de dúas fragatas F-110 son os proxectos de maior contía das previstas polo Goberno para o ano que vén.