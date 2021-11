O BNG presenta as súas emendas ás orzamentos xerais coas que "sairía gañando toda a cidadanía da comarca"

O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, anunciou as emendas parciais presentadas para ao Proxecto de Lei Presupostos Xerais do Estado de 2022 para a comarca de Pontevedra e tamén para a capital provincial.

Asegura o nacionalista que con estas emendas "sairía gañando toda a cidadanía da comarca de Pontevedra" ao tratarse de "actuacións polas que a veciñanza leva moito tempo agardando". Por ese motivo "esperamos que os partidos que conforman o goberno español teñan a suficiente sensibilidade como para atender estas demandas", defende Rego.

Entre as peticións o deputado do BNG destacou o proxecto de rehabilitación do Museo de Pontevedra "mesmo coa posibilidade de incorporar o convento de Santa Clara adquirido polo Concello", a mellora da seguridade viaria das estradas N-550, N-640 e N-541, a rexeneración da fronte marítima completando o paseo peonil entre Pontevedra e Marín e tamén a rexeneración da Illa de Tambo restituíndo o seu uso civil e incorporándoa ao Parque Nacional Illas Atlánticas.

Néstor Rego estivo acompañado de representantes do BNG de Barro, Caldas de Reis, Cercedo-Cotobade, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontecesures, Soutomaior e Vilaboa, ademais do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, cos que mantivo unha reunión para poñer en común os aspectos máis relevantes das emendas aos orzamentos xerais.