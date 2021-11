O Estado só pagou o 10% do paseo entre Pontevedra e Marín

A pesar de que as obras da primeira fase do paseo marítimo entre Pontevedra e Marín remataron hai meses, o Goberno só pagou o 10% do proxecto, uns 220.000 euros dos 2,1 millóns que custa esta infraestrutura. Do resto, nada se sabe.

Así o recoñece o executivo central en senllas preguntas que o PP rexistrou tanto no Congreso coma no Senado para coñecer a porcentaxe de execución do proxecto, os gastos comprometidos e que actuacións estaban feitas con data do 31 de agosto.

Os populares esixen "explicacións claras" sobre o estado do paseo e reclaman saber, entre outras cousas, por que só unha pequena parte da obra cumpre cos requisitos para facer os pagos, a pesar de que os traballos executados teñen comprometidos 1,4 millóns.

O PP sospeita que podería haber algún problema coa adxudicataria ou cos permisos, pero en todo caso lamentan que o proxecto estea bloqueado.

Recordan que as obras comezaron en xullo de 2020 e tiñan un prazo de novo meses para a súa execución.

"O atraso é evidente, que hai un problema de fondo que están escondendo, tamén", apuntan os populares, que cualifican de "chapuza" o que está pasando con este paseo, porque á espera da súa inauguración "xa presenta signos de deterioro e malezas por certas zonas".