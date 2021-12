O delegado do Goberno confía en que en xaneiro cheguen os informes que permitan abrir o paseo a Marín

O envurullo burocrático que impide desde hai meses a inauguración do paseo marítimo entre Pontevedra e Marín está xa a piques de resolverse. As obras da primeira parte do paseo están xa terminadas, pero non podían inaugurarse porque era necesario esperar a terminar a segunda fase para poder facelo. Con todo, finalmente, poderá abrirse por separado.

O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, respondeu este martes ás preguntas dos xornalistas con motivo dunha visita oficial a Pontevedra e sinalou que "esperemos que en xaneiro poidamos ter ou visto bo para poder darlle para diante e facer a apertura do paseo" .

Miñones sinalou que estas "boas novas" son resultado dunha reunión que mantivo fai escasas datas en Madrid para "poder definir vos pasos a dar neste proceso, que estaba bloqueado".

A solución para abrir a primeira fase sen esperar á segunda chega porque se procederá á rescisión do contrato coa empresa que executou a primeira fase do proxecto, San José, "para que se poida dividir e a primeira fase se poida abrir".

Nestes momentos, acábanse de facer chegar a Facenda os informes correspondentes para que dea o visto e prace e confían en que co novo ano chegue esa autorización.

A partir de aí, poderíase abrir a primeira fase e comezar de novo o proceso de licitación da segunda.

A actuación supón un investimento de dous millóns e medio de euros en dúas fases. A primeira, xa executada, consistiu nun paseo para peóns e ciclistas ao longo da PO-12. A segunda comunicará coa pasarela peonil de Os Praceres.

VISITA DO MINISTRO DE CULTURA

Miñones tamén deu a coñecer este martes en Pontevedra que espera que en xaneiro visite a cidade o ministro de Cultura, Miquel Iceta, para poder avanzar no proxecto para a reforma do antigo edificio de Facenda, na Praza da Ferrería, que se destinará a arquivo histórico provincial.

O Ministerio de Cultura e Deporte contempla nos orzamento de 2022 unha previsión de 2 millóns para 2023 e doutros 3,5 millóns para o 2024 e o 2025 e a licitación do proxecto para a construción desta nova sede está prevista no exercicio 2022.