O nivel máximo de alerta mantense no Grove e seis concellos da área sanitaria soben ao nivel medio

Xente paseando pola rúa con máscara © Cristina Saiz

O subcomité clínico que asesora á Xunta de Galicia na xestión da pandemia da covid-19 mantén no nivel máximo de alerta e de restricións ao concello do Grove, ao que este venres uniuse o de Carballeda de Valdeorras xunto co da Pobra do Caramiñal. Nun nivel inferior atópanse outros oito municipios, dos que só A Illa de Arousa pertence ao área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

O municipio meco entrará o luns nun peche perimetral ata que a incidencia acumulada se reduza. Sobre a situación no municipio falou este venres o alcalde José Cacabelos, quen defendeu o cumprimento da hostalería e recoñeceu que os contaxios están a producirse no ambiente familiar de forma maioritaria. "A situación é complexa, temos 7 positivos máis, estamos en 60. Estase facendo un cribado, que permite identificar asintomáticos. O virus segue con nós e temos este repunte", declarou o rexedor, quen admite que a poboación está "cansa" pero apela á responsabilidade individual para dobregar a curva.

Sobre a situación do Grove pronunciouse tamén o alcalde do veciño municipio de Sanxenxo, que suma 28 casos e mantense en nivel medio. " Non benefícianos ou peche perimetral", declarou Telmo Martín confiado de que nos próximos días, como xa ocorreu na vila turística, os datos comezarán a mellorar.

No mesmo nivel que Sanxenxo atópanse Ribadumia, Vilaboa, Vilanova, Sanxenxo, Meis e Soutomaior, mentres que no resto de municipios o nivel de alerta segue sendo baixo.

"Estamos a pagar a Semana Santa. Estabamos moi ben con dous casos pero agora estamos en trece. Aínda así, é menor que a subida de Nadal", declarou o rexedor de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, que confía que a próxima semana, na que se esperan varias altas, caia a incidencia acumulada.

As novas restricións, que implican redución de aforos en hostalería e limitación de reunións entre non conviventes tanto na vía pública como en interiores, comezarán a aplicarse a partir da medianoite do luns 12 de abril.

Doutra banda, o Sergas continúa cos cribados en diversos municipios de Galicia coa incidencia acumulada máis alta para detectar asintomáticos e cortar a transmisión. Mentres que na xornada de onte, xoves 8 de abril, foron administradas en Galicia 33.229 dose de vacinas.