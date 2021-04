A área sanitaria volve superar os 300 casos activos de covid case un mes despois

Desde o pasado 12 de marzo (306 casos) a Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés non superaba a barreira das 300 infeccións activas por coronavirus. Fíxoo de novo este sábado 10 de abril ao chegar á cifra de 302 casos, o que supón un incremento de 13 con respecto á xornada anterior.

Así o reflicte a actualización de datos ofrecida polo Servizo Galego de Saúde ás 10.00 horas, da que se desprende que se produciron 20 novos contaxios nas últimas horas.

Onde non hai cambios é no nivel de presión hospitalaria, con 2 persoas positivas en covid ingresadas na Unidade de Coidados Intensivos de Montecelo e 20 pacientes máis evolucionando en planta repartidos entre o Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (17) e o Hospital do Salnés (3).

Desde o inicio da pandemia superaron o virus 12.526 pacientes, tras rexistrarse 7 altas epidemiolóxicas na última xornada, falecendo 168 persoas positivas por coronavirus na área sanitaria.

En canto a realización de probas, nas oú ltimas 24 horas fixéronse 1.096 test PCR, que se engaden aos 189.361 efectuados con anterioridade.

DATOS DE GALICIA

A nivel autonómico a incidencia da covid tamén aumenta con 2.286 casos activos, o que supón 93 máis. Deles 606 son da área da Coruña (+8), 160 da de Lugo (+12), 173 da de Ourense (+24), 302 da de Pontevedra, 625 da área de Vigo (+22), 349 da de Santiago (+18) e 71 da de Ferrol (-4).

De total de persoas infectadas, 25 están na UCI (unha menos) e 142 en unidades de hospitalización (unha máis). Ata a data en Galicia rexistráronse 2.368 falecementos asociados ao virus, ao sumarse un novo caso nas últimas horas.