Baixan a 49 os pacientes covid hospitalizados na área sanitaria

O Ministerio de Sanidade informa de que este xoves 25 de febreiro baixou o número de pacientes hospitalizados na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.

Hoxe, 49 persoas están hospitalizadas. En concreto, hai 41 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e 8 no Hospital do Salnés. No QuirónSalud Miguel Domínguez non hai pacientes covid.

Na Unidade de Coidados Intensivos (UCI) de Montecelo cóntase cun paciente menos que onte, polo que agora hai 16 críticos.

Ademais, 865 casos de coronavirus seguen evolucionando nos seus fogares.

En total, hai 930 casos activos na área sanitaria, 53 menos que onte mércores, aínda que tamén se rexistraron 50 novas infeccións.

Dende o inicio do plan de continxencia pandémica, curáronse 11.164 pacientes (103 máis que onte).

Morreron por este virus na área sanitaria151 pacientes. O último, un home de 80 anos e dúas mulleres de 83 e 95 anos en Montecelo, máis outro home de 80 anos no Hospital do Salnés, todos con patoloxías anteriores.

En canto ao rendemento das PCR, nas últimas 24 horas realizáronse 507 probas, ademais das 162.323 xa realizadas desde o inicio da pandemia na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.