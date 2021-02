Un home de 53 e unha muller de 90 anos, novas vítimas da covid-19 no Hospital Montecelo

Un home de 53 anos e unha muller de 90, que falecían no Hospital Montecelo o mércores 24 e cuxas mortes eran notificadas este xoves 25, elevan a 153 o número de decesos na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés desde o inicio da pandemia.

Segundo os datos ofrecidos pola Consellería de Sanidade, ambos os pacientes contaban con enfermidades previas antes de infectarse co virus que lles causou a morte. Nas últimas horas tamén se notificou a morte dun home de 80 anos e dúas mulleres, de 83 e 95, falecidos en Montecelo, ademais dun home de 80 no Hospital do Salnés.

Desde o inicio do plan de contixencia, ademais destas 153 mortes, curáronse 11.164 pacientes na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

GALICIA

Ademais destas dúas mortes durante o mércores, este xoves a Consellería de Sanidade notificou outras seis mortes durante o últimos tres días de persoas diagnosticadas por coronavirus.

O 23 de febreiro faleceu un home de 88 anos, no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, procedente da Residencia Castro lareira de Salceda de Caselas. A este caso súmase, o dun home de 91 anos, que perdía a vida no seu domicilio no Concello de Arteixo.

O mércores 24 faleceron tamén dúas mulleres, de 76 e 87 anos, no Complexo Hospitalario da Coruña e un home, de 74 anos, no Hospital Lucus Augusti de Lugo.

Durante este xoves 25, ata o momento, só notificouse a morte dun home de 75 anos, no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Todas as vítimas notificadas nesta xornada contaban con outras enfermidades previas a infectarse coa covid-19.

Coas oito novas vítimas, o número de persoas falecidas en Galicia desde o inicio da pandemia ascende a 2.213 persoas.