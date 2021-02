Os casos activos baixan do milleiro na área sanitaria

A Consellería de Sanidade informa que este mércores 24 de febreiro a área sanitaria de Pontevedra-O Salnés conseguiu baixar desa barreira psicolóxica dos mil casos de covid-19. A día de hoxe son 983 os casos activos nesta área sanitaria despois de rexistrarse un descenso de 53 casos menos na última xornada.

Detectáronse 44 novos contaxios.

Tamén haja a presión hospitalaria establecéndose en 55 pacientes de covid ingresados en planta de hospitalización.

Concretamente son 49 persoas ingresadas no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, ningún no QuirónSalud Miguel Domínguez e 6 no Hospital do Salnés.

En canto á Unidade de Coidados Intensivos (UCI) do Hospital Montecelo seguen ingresados 17 pacientes críticos.

Así mesmo, permanecen 911 casos de coronavirus evolucionando nos seus respectivos domicilios cunha sintomatoloxía leve.

Desde o inicio do plan de continxencia pola pandemia curáronse 11.061 pacientes. Na última xornada foron 97 as persoas curadas.

Faleceron por este virus na área sanitaria 147 pacientes.

En canto a realización de PCR’ s, nas últimas 24 horas fixéronse 597 probas, que se engaden ás 161.816 xa efectuadas desde o inicio da pandemia na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.